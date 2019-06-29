В Селемджинском районе продолжает отступать вода

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Оказывалась адресная помощь населению в селах Бысса и Февральское. Спасатели проводили предупредительную и разъяснительную работу с населением, помогали, в том числе, с очисткой колодцев от грязной воды.

В районе села Февральское идет спад уровней воды. В настоящее время вода ушла из всех подтопленных домов населенного пункта. Также от воды освободились все подтопленные приусадебные участки и участки автомобильных дорог.

Наблюдается спад уровней воды и в районе села Бысса. В настоящее время от воды освободились все жилые дома, остаются подтопленными восемь приусадебных участков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.