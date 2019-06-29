Пропавший в Благовещенске пенсионер найден мертвым
Пенсионер из Благовещенска Валерий Морев, который числился пропавшим, найден мертвым. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщила сестра мужчины.
По словам амурчанки, тело обнаружили в Ивановском районе. Ей позвонил следователь и вызывал на опознание. Подтвердилось, что погибший – Валерий Морев, утверждает женщина.
«Нашли его в Семиозерке Ивановского района в полях. (…) Мне непонятно, как он туда попал и что он там делал», – говорит Валентина Петровна.
В следственное управлении СКР по Амурской области сообщили, что в районе Семиозерки действительно нашли труп мужчины, но он пока не опознан.
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