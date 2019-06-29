Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:13 0

Пропавший в Благовещенске пенсионер найден мертвым

Пропавший в Благовещенске пенсионер найден мертвым

Пенсионер из Благовещенска Валерий Морев, который числился пропавшим, найден мертвым. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщила сестра мужчины.

По словам амурчанки, тело обнаружили в Ивановском районе. Ей позвонил следователь и вызывал на опознание. Подтвердилось, что погибший – Валерий Морев, утверждает женщина.

«Нашли его в Семиозерке Ивановского района в полях. (…) Мне непонятно, как он туда попал и что он там делал», – говорит Валентина Петровна.

В следственное управлении СКР по Амурской области сообщили, что в районе Семиозерки действительно нашли труп мужчины, но он пока не опознан.

Просмотров всего: 373

#происшествия

распечатать


Общество

В Селемджинском районе продолжает отступать вода

Происшествия 3

Фейерверк в Белогорске оставил без света более 2 тысяч человек
Происшествия 2

Возле села Васильевка в ДТП погиб человек, пострадали трое
Происшествия 1

В автобусе, следовавшем из Благовещенска в Зею, произошло возгорание

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь