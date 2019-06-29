Пропавший в Благовещенске пенсионер найден мертвым

По словам амурчанки, тело обнаружили в Ивановском районе. Ей позвонил следователь и вызывал на опознание. Подтвердилось, что погибший – Валерий Морев, утверждает женщина.

«Нашли его в Семиозерке Ивановского района в полях. (…) Мне непонятно, как он туда попал и что он там делал», – говорит Валентина Петровна.

В следственное управлении СКР по Амурской области сообщили, что в районе Семиозерки действительно нашли труп мужчины, но он пока не опознан.