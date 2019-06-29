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сегодня, 14:27 3

Фейерверк в Белогорске оставил без света более 2 тысяч человек

Фейерверк в Белогорске оставил без света более 2 тысяч человек
Фото: ru.depositphotos.com

Праздничный фейерверк стал причиной отключения электроэнергии в Белогорске 28 июня в 22:50. 2 300 жителей города остались на час без электроснабжения.

Как сообщается в Инстаграме Белогорского РЭС, этот фейерверк запускали в районе кафе по улице Набережной. Специалисты после отключения ВЛ 10 кВ выехали на осмотр и обнаружили на опоре ленты от фейерверка – именно они стали причиной отключения света. Ленты сняли с линии электропередачи, проверили провода, изоляцию и возобновили электроснабжение в 23:50.

«Запуск фейерверков, воздушных шариков, воздушных змеев запрещено проводить рядом с энергообъектами. Это может стать не только причиной отключения электроэнергии, повреждения оборудования, но и смертельно опасно для тех, кто окажется рядом», – предупреждают энергетики.

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#Белогорск #происшествия

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Комментарии
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  • Сент-Луис

    Сент-Луис
    1 час назад

    странный город

  • ПК

    ПК
    54 минуты назад

    Какой праздник-то был?

  • Myxira

    Myxira
    37 минут назад

    ПК

    Какой праздник-то был?



    Праздник жизни у кого-то :

    "Как сообщается в Инстаграме Белогорского РЭС, этот фейерверк запускали в районе кафе по улице Набережной".

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