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Соцсети: в Приамурье к дороге вышла медведица с медвежатами (видео)

Соцсети: в Приамурье к дороге вышла медведица с медвежатами (видео)
Фото: кадр видео

В соцсетях появилось видео, снятое, как утверждает инстаграм-паблик kriminal.blg, недалеко от населенного пункта Невер Сковородинского района. Медведица и двое медвежат вышли к дороге.

В ролике действительно видны трое медведей. «Ее не надо звать, не надо!» – предостерегает какого-то человека девушка. Похоже, что видео было снято из салона автобуса.

«Четвертый год с двумя [медвежатами] приходит на лето, около НПС 21 живет», – сообщил один из комментаторов в Инстаграме.

Паблик напоминает, что при встрече с медведем не следует пытаться его кормить.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

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#животные #природа

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Комментарии
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  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Правильно, не надо их звать, пусть они живут сами, в своём диком мире, а мы просто любуемся со стороны. Мамка играет и учит своих малышей жить самостоятельно. Каждому своё.

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