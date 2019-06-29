Соцсети: в Приамурье к дороге вышла медведица с медвежатами (видео)
В соцсетях появилось видео, снятое, как утверждает инстаграм-паблик kriminal.blg, недалеко от населенного пункта Невер Сковородинского района. Медведица и двое медвежат вышли к дороге.
В ролике действительно видны трое медведей. «Ее не надо звать, не надо!» – предостерегает какого-то человека девушка. Похоже, что видео было снято из салона автобуса.
«Четвертый год с двумя [медвежатами] приходит на лето, около НПС 21 живет», – сообщил один из комментаторов в Инстаграме.
Паблик напоминает, что при встрече с медведем не следует пытаться его кормить.
Видео: instagram.com/kriminal.blg
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