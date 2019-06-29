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29июня
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сегодня, 13:16 0

Амурчане сняли видео о проблемах дороги, чтобы привлечь внимание властей

Амурчане сняли видео о проблемах дороги, чтобы привлечь внимание властей
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, сделанное в Ивановском районе Приамурья. В ролике люди рассказывают о проблемах дороги между селами Черкасовка и Ерковцы.

Как отмечается, проезд транспорта в этом месте сильно затруднен. «Позавчера буквально мы ехали, когда был дождь, – вообще не было дороги», – сетует женщина, снимая на камеру состояние проезжей части. Она замечает, что на дороге довольно глубокие ямы: «Цепляешь бампером».

Люди рассчитывают, что после освещения проблемы в СМИ на нее обратят внимание власти. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

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#транспорт

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