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В Приамурье проводится интернет-опрос о деятельности полиции региона

В Приамурье проводится интернет-опрос о деятельности полиции региона
Фото: Амур.инфо

Общественный совет при УМВД России по Амурской области проводит интернет-опрос о деятельности полиции региона.

Итоги социологического исследования будут рассмотрены на заседании общественного совета, с участием руководства УМВД. Он будут использоваться для «выработки и реализации управленческих решений», направленных на повышение уровня доверия граждан к работе органов внутренних дел.

Принять участие в опросе приглашают всех жителей Амурской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Анкета исследования размещена по ссылке: https://forms.gle/NydgpWYU1Z7FoW6bA. Ссылка на анкету также опубликована на официальном интернет-сайте УМВД.

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