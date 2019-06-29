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сегодня, 11:15 2

Катание на лошадях на набережной Благовещенска запрещено еще на одном участке

Катание на лошадях на набережной Благовещенска запрещено еще на одном участке
Фото: admblag.ru

В Благовещенске запрещен для катания на лошадях ещё один участок - от переулка Уралова до улицы Артиллерийской. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Согласно законодательству Амурской области, нахождение лошадей на территории города вне установленных для этого мест влечет наложение административного штрафа.

Состоялся очередной рейд административной комиссии совместно с сотрудниками полиции по территории набережной Благовещенска. В ходе проверки проводилась профилактическая беседа, касающаяся вступления в силу постановления по дополнительной территории.

С середины мая в результате проверок административная комиссия составила 13 протоколов нарушений, кроме того, еще 5 материалов находятся на возбуждении. Рейды, проводимые сотрудниками полиции, осуществляются ежедневно.

Административный штраф накладывается на граждан в размере от пятисот рублей до трех тысяч рублей, на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей. При повторном – в течение года – совершении административного правонарушения предусмотрены штрафные санкции для граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

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#городская власть #животные

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Комментарии
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  • Sveta-n

    Sveta-n
    1 час назад

    Давно пора катать в специально отведённом месте,а не там где люди

    гуляют.

  • Myxira

    Myxira
    47 минут назад

    Sveta-n

    Давно пора катать в специально отведённом месте,а не там где люди гуляют.



    Только кто бы это место специально отвел, прежде чем начать запрещать. И не на задворках, а в удобном для горожан месте, чтобы каждый мог легко и без проблем туда с детьми добраться.

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