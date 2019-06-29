Возле села Васильевка в ДТП погиб человек

В Белогорском районе произошло серьезное ДТП. На федеральной трассе в районе села Васильевка столкнулись Toyota Surf и микроавтобус. В аварии погиб человек.

Судя по фото с места происшествия, столкновение произошло при выезде на полосу встречного движения. Передние части обоих автомобилей уничтожены. По предварительным данным, водитель внедорожника погиб. В управлении ГИБДД по Амурской области корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что факт ДТП подтверждается, причины и обстоятельства аварии уточняются, как и количество пострадавших.

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Елена Котейко