Возле села Васильевка в ДТП погиб человек
В Белогорском районе произошло серьезное ДТП. На федеральной трассе в районе села Васильевка столкнулись Toyota Surf и микроавтобус. В аварии погиб человек.
Судя по фото с места происшествия, столкновение произошло при выезде на полосу встречного движения. Передние части обоих автомобилей уничтожены. По предварительным данным, водитель внедорожника погиб.
В управлении ГИБДД по Амурской области корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что факт ДТП подтверждается, причины и обстоятельства аварии уточняются, как и количество пострадавших.
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