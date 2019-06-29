Амурчанка завоевала серебро первенства России по легкой атлетике

В Челябинске проходит первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет. Одна из участниц – Ольга Батырева из Свободного, представительница городской спортивной школы № 1. Она сумела завоевать серебряную медаль в толкании ядра.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в спортивной школе, в финале Ольга встретилась со своей давней соперницей – Дарьей Шинкевич из Комсомольска-на-Амуре. Итоговый результат Ольги в толкании ядра – 16,80, Дарьи – 16,96 (второе и первое места соответственно). Ольгу тренирует мастер спорта международного класса Ольга Дрейко.

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#Свободный #спорт

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Александр Авдеев