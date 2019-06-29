Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:03 1

В автобусе, следовавшем из Благовещенска в Зею, произошло возгорание

В автобусе, следовавшем из Благовещенска в Зею, произошло возгорание
Фото: с места события

В Амурской области случилось происшествие с пассажирским автобусом. Как сообщили ИА «Амур.инфо» очевидцы, в транспорте, следовавшем из Благовещенска в Зею, произошло возгорание. Эту информацию подтвердили в пресс-службе амурского минтранса.

В министерстве агентству рассказали, что этот случай был 28 июня. «На 81 километре на маршруте Благовещенск – Зея у транспортного средства произошло замыкание проводки. На место перевозчиком был направлен автобус-замена. После ожидания (в течение примерно часа) пассажиры продолжили путь до пункта назначения. В ситуации никто не пострадал», – сообщили в минтрансе.

Просмотров всего: 554

#пожары #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

Возле села Васильевка в ДТП погиб человек
Происшествия

В амурском Волкове тушили автомобиль, загоревшийся на ходу (видео)
Общество

Условия тендера на реконструкцию аэропорта Благовещенска после 5 неудач хотят изменить

Происшествия

На территории сельсовета в Мазановском районе введен режим ЧС
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Алекsей

    Алекsей
    58 минут назад

    Пассажирам повезло.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь