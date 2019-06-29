В автобусе, следовавшем из Благовещенска в Зею, произошло возгорание

Фото: с места события

В Амурской области случилось происшествие с пассажирским автобусом. Как сообщили ИА «Амур.инфо» очевидцы, в транспорте, следовавшем из Благовещенска в Зею, произошло возгорание. Эту информацию подтвердили в пресс-службе амурского минтранса.

В министерстве агентству рассказали, что этот случай был 28 июня. «На 81 километре на маршруте Благовещенск – Зея у транспортного средства произошло замыкание проводки. На место перевозчиком был направлен автобус-замена. После ожидания (в течение примерно часа) пассажиры продолжили путь до пункта назначения. В ситуации никто не пострадал», – сообщили в минтрансе.

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Александр Авдеев