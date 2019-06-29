В Амурской области открылся форум «Армия-2019» (фото)

Фото: structure.mil.ru

Международный военно-технический форум «Армия-2019» открылся на полигоне Белогорский в Амурской области. Старт мероприятиям на полигоне дал командующий общевойсковой армией Восточного военного округа генерал-майор Сергей Чеботарев.

Гости увидели практические действия в наступлении усиленного мотострелкового взвода с применением стрелкового оружия, гранатометов и боевых машин, а также работу артиллерийских подразделений по проведению артиллерийского салюта холостым выстрелом.

Кроме того, на полигоне развернута выставка из более чем 20 единиц вооружения и военной техники.

В частности, жители Белогорска ознакомились с танком Т-80БВ, САУ «Акация» и «Гиацинт», реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Ураган», пусковой установкой тяжелой огнеметной системы «Солнцепек», зенитно-ракетными комплексами «Бук», техникой связи и беспилотным летательным аппаратом «Орлан-10».

На форуме также функционируют пункт отбора на военную службу по контракту, палатки «Военторга», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.