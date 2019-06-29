Условия тендера на реконструкцию аэропорта Благовещенска после 5 неудач хотят изменить

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«Мы ищем подрядчика. Есть уже информация, что несколько организаций готовы выйти на конкурс. Мы подготовили (новые – ИФ) условия, но не факт, что корректировки приведут к увеличению сметной стоимости или появлению каких-то очень привлекательных условий. Потому что есть нормативы», – сказал Нерадько в ходе рабочей поездки в Энгельс (Саратовская область).

По его словам, осталось мало «мощных подрядных организаций, которые могли бы участвовать в таких работах».

«Те, кто раньше был, к примеру, "Спецстрой", подконтрольны Минобороны. Но у них нет наличных средств, а эти средства должны служить залогом выполнения контракта. Ждем 1 июля, возможно, будут изменения, можно будет банковскую гарантию предъявить как гарантию выполнения работ. Может быть, на этих новых условиях войдут новые организации. Мы собираемся в середине июля провести новые конкурсные процедуры», – пояснил Александр Нерадько.

При этом из данных сайта госзакупок следует, что очередной, уже шестой по счету тендер на реконструкцию аэропорта был объявлен 27 июня, заявки принимаются до 5 июля. Итоги будут подведены 9 июля. Начальная (максимальная) цена контракта осталась прежней – 4,336 миллиарда рублей.

Действующая взлетно-посадочная полоса (ВПП) и перрон аэропорта Игнатьево имеют высокую степень дефектности, система светосигнального оборудования аэродрома физически и морально устарела. ВПП аэропорта Благовещенска была построена в 1962 году для нужд Минобороны, ее длина составляет 2,8 километра, что создает ограничения для посадки некоторых типов воздушных судов.

Ранее ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (подконтрольно Росавиации) уже неоднократно объявляло конкурс на реконструкцию аэропорта. Цена контракта превышала 4,3 миллиарда рублей.

В апреле губернатор Амурской области Василий Орлов на встрече с вице-премьером РФ Максимом Акимовым заметил, что неудачные попытки поиска подрядчика могут быть связаны с необъективной оценкой стоимости работ. В мае он предупреждал, что при неудачной попытке найти подрядчика по итогам пятого конкурса власти, возможно, направят проект на повторное рассмотрение госэкспертами для увеличения начальной стоимости строительства.