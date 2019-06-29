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«Товарищ» благовещенского Бамблби появился в Свободном

«Товарищ» благовещенского Бамблби появился в Свободном
Фото: instagram.com/moysvb

В Свободном появился новый арт-объект. Как сообщают инстаграм-паблики, на въезде в город возле авторынка установили фигуру робота. Это Оптимус Прайм – персонаж франшизы «Трансформеры».

Пользователи Инстаграма отметили, что Оптимус станет местной достопримечательностью. «Главное, чтобы от наших вандалов не пострадал», – заметил один из юзеров.

Еще один персонаж «Трансформеров» установлен в Благовещенске в 2017 году – робот Бамблби.

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#Свободный

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