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В поселке Мазановского района введен режим ЧС

В поселке Мазановского района введен режим ЧС
Фото: instagram.com/amurskiespasateli

28 июня в поселке Ивановский Мазановского района был введен режим ЧС. Это связано с порывом линии электропередачи, протянутой через протоку реки.

Порыв произошел из-за отрыва парома с места стоянки на реке Селемджа во время увеличения уровня воды. Без электроснабжения остались потребители Ивановского (проживают 487 человек, из них 78 дети), 3 социально значимых объекта: школа, детский сад и ФАП.

На территории поселка ДЭС мощностью 60 кВт подключена к пекарне. Дефицита в продуктах нет – каждый магазин имеет свои дизельные подстанции. Паники среди населения нет, сообщается в Инстаграме Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

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