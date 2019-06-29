Гороскоп на 29 июня: Близнецы проявят чуткость, у Скорпионов серьезное испытание

Восход Солнца: 04:22

Заход Солнца: 20:44

Солнце в Раке.

Овен. Благоприятный день. Усиливается жизненный потенциал, личное обаяние, интуиция. Занятия творчеством или любимое увлечение могут привести к внутренним открытиям или указать на дополнительный источник заработка. Желательно отправиться в гости или принять гостей у себя. Одиноким Козерогам гарантированы признание и успех в личной жизни, однако придется изменить тактику поведения по отношению к предмету внимания.

Телец. День несет негативные тенденции. Избегайте контактов с вечно недовольными и скучными людьми. Не позволяйте резкости суждений и невнимательности.Вероятны финансовые проблемы: напомнят о себе старые долги, придется беспокоиться о помощи родственникам или помогать близким.

Близнецы. Это день вселенской гармонии, покоя и правильного хода событий. Очередной цикл вашей жизненной активности будет знаменоваться ясным сознанием, умением правильно направлять свои жизненные силы. При наличии достаточной чуткости и нежности со стороны близких людей вы поймете, чего вам не хватает для полного счастья в семье и что необходимо изменить в вашей жизни к лучшему.

Рак. Вероятно, домашние хлопоты или проблемы личного характера сегодня по-прежнему будут занимать все ваше время. Обдуманные действия, взвешенные поступки помогут благополучно разрешить все проблемы. Вторая половина дня благоприятна для общения, для развлечений и новых знакомств, для интимных отношений.

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Лев. В целом хороший день. Он обещает денежные доходы, хорош для покупок. День будет удачным, если вы спланируете его заранее. Если назначена деловая встреча, осуществите ее в первой половине дня, так как во второй, возможно, вы не сможете принять правильного решения.

Дева. День связан с получением космической энергии. Не исключено, что у вас появится возможность добиться значительного прорыва в делах. Остерегайтесь романтических приключений – они могут иметь нежелательные последствия. Вечером существует вероятность травм или обострения заболеваний.

Весы. День отмечен потерями, резким ухудшением материального положения. Будьте экономнее и держите под контролем финансовые средства. Вероятны обманы, ограбления. Берегите нервную систему. Стрессы и эмоциональная неуравновешенность могут стать причинами вашего недуга.

Скорпион. День благоприятен для заключения контрактов и договоров, оформления бумаг и финансовых сделок. Не исключено, что сегодня вам придется отправиться в командировку или деловую поездку. Будьте осторожны: велика вероятность конфликтных ситуаций с окружающими людьми. Новые знакомства нежелательны. Возможно, вечером вы сумеете решить проблемы в личной жизни. Несмотря ни на какие испытания, постарайтесь сохранять спокойствие.

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Стрелец. День постижения вечных истин, благоприятный для получения сокровенных знаний, медитации, молитв. Рекомендуется чтение духовной литературы, оказание помощи нуждающимся.

Козерог. День связан с переменчивостью настроения, иллюзиями, трансформацией окружения. Звезды предостерегают от неожиданного препятствия в работе. Вам придется показать все, на что вы способны, чтобы с честью выйти из создавшегося положения. Звезды рекомендуют уединение, тишину, прощение обид, трудолюбие и добросовестность. Используйте благоприятный момент для обдумывания дел, отложенных в долгий ящик. Неблагоприятное время для коллективных мероприятий.

Водолей. День отмечен возрастанием жизненных сил, раскрытием творческого потенциала. Благоприятный день для людей искусства, науки. Звезды настроены к вам благосклонно. Не исключено, что с помощью друзей или влиятельного покровителя вам удастся создать некую стартовую площадку для будущих успехов.

Рыбы. Критический день. На работе и дома вероятна нестабильность. Звезды рекомендуют трезво оценить действительность. Не проявляйте активности в коммерческих делах. Несмотря на все усилия, вы не сумеете преодолеть все преграды. Звезды советуют не конфликтовать с окружающими, не навязывать своих мыслей друзьям и коллегам по работе.

Астролог: Вальдемар Небоходцев