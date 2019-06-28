Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28июня
Предыдущая новость
сегодня, 20:42 0

С 1 июля «АмурАССО» изменило расписание теплохода в Китай

С 1 июля «АмурАССО» изменило расписание теплохода в Китай
Фото: amur.info

С 1 июля изменится расписание рейсов теплохода, курсирующего по Амуру между Благовещенском и Хэйхэ. Время отправления последнего рейса из Хэйхэ – 18:30.

Обновленное расписание утвердил генеральный директор пассажирского порта «АмурАССО» Сергей Курочкин.

Первый рейс из Благовещенска отправляется в 8:30. Теплоход возвращается из Хэйхэ в 9:40. Амур.инфо публикует новое расписание:

Рейсы выполняют теплоходы проекта НВ-496. В зависимости от количества пассажиров, число рейсов может быть уменьшено, сообщает администрация ЗАО «Пассажирский порт "АмурАССО"».

Просмотров всего: 488

#Китай #транспорт

распечатать


Культура

Российские и китайские пары приобщились к русским обычаям на теплоходе вблизи Благовещенска (фото)
Общество

Благовещенцы решили, что на Амуре загорелся корабль (видео)
Общество 2

В Благовещенске перекроют участок улицы Забурхановской
Общество

Первый самолет из Шанхая прилетел во Владивосток
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь