С 1 июля «АмурАССО» изменило расписание теплохода в Китай

С 1 июля изменится расписание рейсов теплохода, курсирующего по Амуру между Благовещенском и Хэйхэ. Время отправления последнего рейса из Хэйхэ – 18:30.

Обновленное расписание утвердил генеральный директор пассажирского порта «АмурАССО» Сергей Курочкин. Первый рейс из Благовещенска отправляется в 8:30. Теплоход возвращается из Хэйхэ в 9:40. Амур.инфо публикует новое расписание: Рейсы выполняют теплоходы проекта НВ-496. В зависимости от количества пассажиров, число рейсов может быть уменьшено, сообщает администрация ЗАО «Пассажирский порт "АмурАССО"».

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Елена Котейко