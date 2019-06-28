Японцы заинтересовались амурской пшеницей и кукурузой

В Благовещенске побывала делегация из Японии. Гостям показали производство соевого масла. Итогом приезда японской делегации стала договоренность о дальнейшем сотрудничестве.

Японскую делегацию встречали представители крупнейшего предприятия региона «АНК-холдинг». Мероприятие прошло на базе маслоэкстракционного завода. Визитеры приехали в Амурскую область, чтобы продолжить сотрудничество с АНК. Иностранные коллеги посмотрели на производство соевого масла и провели переговоры об экспорте сои, пшеницы и кукурузы с амурских полей, сообщает правительство Амурской области.

С 2018 года «АНК-холдинг» сотрудничает с японцами, поставляя на их животводческие фермы соевый шрот. С конца прошлого года амурское предприятие поставило им более 400 тонн продукции. «АНК-холдинг» стал первым предприятием в России, которое наладило поставку соевого шрота в Японию. Представители этой страны очень ценят качество именно амурского соевого шрота. В этот визит амурчане обсудили с японцами перспективы дальнейшей работы, съездили на экскурсию на теплоходе по реке Амур к строящемуся трансграничному мосту Благовещенск – Хэйхэ и посетили Бурейскую ГЭС.

«"АНК-холдинг" является одним из ключевых игроков на рынке сельского хозяйства Амурской области. На сегодняшний день земельные активы составляют 40 000 гектаров сельскохозяйственных угодий. На этих территориях выращивают соя, пшеница, кукуруза, овес и ячмень. Ежегодный урожай достигает 35 000 тонн экологически чистой амурской сои. В 2014 году был запущен маслоэкстракционный завод «Соя АНК», который входит в состав холдинга. Завод производит широкий перечень продуктов переработки сои: шрот, полножирную экструдированную сою, жирные кислоты, соевый лецитин, гидратированное масло, рафинированное дезодорированное масло», – рассказал руководитель «Агрохолдинга АНК» Степан Инюточкин.

Производственные мощности составляют 50 000 тонн шрота и 15 000 тонн рафинированного соевого масла в год, что составляет 15 000 000 штук литровых бутылок либо 3 000 000 полулитровых бутылок под торговой маркой «Жемчужина Амура».

Поставки соевого шрота осуществляются ведущим животноводческим комплексам и комбикормовым заводам по всей России. Приоритетным направлением для предприятия является развитие экспорта продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На сегодняшний день соевое масло под торговой маркой «Жемчужина Амура» поставляется в Китай и Вьетнам.

Компания имеет современное автоматизированное производство, использует высококачественное амурское сырье не ГМО, наличие собственной лаборатории, мощный производственно-складской комплекс с продуманной системой техпроцессов и логистикой. Основные рынки сбыта продукции в России – Сибирь, Урал, Центральная Россия.