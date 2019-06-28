Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:24 0

За ДТП в пьяном виде может грозить до 15 лет заключения

За ДТП в пьяном виде может грозить до 15 лет заключения
Фото: tass.ru

Для пьяных водителей, совершивших аварию с погибшими, а также для водителей, скрывшихся с места происшествия, выросли сроки заключения. Со вступлением в силу поправок в Уголовный кодекс сроки лишения свободы увеличились почти в два раза.

Теперь нетрезвых водителей, а также скрывшихся с места ДТП, по вине которых человеку причинен тяжкий вред здоровью, грозит ответственность в виде лишения свободы от 3 до 7 лет. До сих пор УК предусматривал за это лишение свободы до 4 лет, сообщает «Российская газета».

Если в результате аварии человек погиб, то нетрезвому водителю и скрывшемуся с места происшествия будет грозить от 5 до 12 лет. До сих пор было от 2 до 7 лет. В случае гибели двух и более человек – от 8 до 15 лет. До вступления в силу этого документа УК предусматривал за это от 4 до 9 лет.

Также УК теперь предусматривает сроки для тех, кто, находясь в нетрезвом виде, управлял легким воздушным судном или маломерным судном. До сих пор к уголовной ответственности можно было привлечь пилотов и капитанов. На частных водителей катеров и пилотов легких самолетов такая ответственность не распространялась.

Теперь к преступлениям средней тяжести относятся те, которые раньше считались тяжкими. А именно – неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 10 лет лишения свободы.

Тяжким считаются неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим кодексом, не превышает 15 лет лишения свободы. До этого в перечне тяжких неосторожные деяния не фигурировали вовсе.

Просмотров всего: 36

#ДТП #закон #российская власть

распечатать


Власть

Суд Приамурья признал недействительной статью в уставе Тынды про «золотые парашюты»

Власть 8

Путин сказал, что думает о преемнике с 2000 года

Происшествия

Стали известны подробности ДТП с участием скорой помощи в Новобурейском
Происшествия 2

В Тамбовском районе «чайзер» столкнулся с большегрузом: есть пострадавшие (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь