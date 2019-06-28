За ДТП в пьяном виде может грозить до 15 лет заключения

Для пьяных водителей, совершивших аварию с погибшими, а также для водителей, скрывшихся с места происшествия, выросли сроки заключения. Со вступлением в силу поправок в Уголовный кодекс сроки лишения свободы увеличились почти в два раза.

Теперь нетрезвых водителей, а также скрывшихся с места ДТП, по вине которых человеку причинен тяжкий вред здоровью, грозит ответственность в виде лишения свободы от 3 до 7 лет. До сих пор УК предусматривал за это лишение свободы до 4 лет, сообщает «Российская газета».

Если в результате аварии человек погиб, то нетрезвому водителю и скрывшемуся с места происшествия будет грозить от 5 до 12 лет. До сих пор было от 2 до 7 лет. В случае гибели двух и более человек – от 8 до 15 лет. До вступления в силу этого документа УК предусматривал за это от 4 до 9 лет.

Также УК теперь предусматривает сроки для тех, кто, находясь в нетрезвом виде, управлял легким воздушным судном или маломерным судном. До сих пор к уголовной ответственности можно было привлечь пилотов и капитанов. На частных водителей катеров и пилотов легких самолетов такая ответственность не распространялась.

Теперь к преступлениям средней тяжести относятся те, которые раньше считались тяжкими. А именно – неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 10 лет лишения свободы.

Тяжким считаются неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим кодексом, не превышает 15 лет лишения свободы. До этого в перечне тяжких неосторожные деяния не фигурировали вовсе.