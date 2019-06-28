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В Белогорске началось благоустройство сквера имени Героя России Александра Луценко

В Белогорске началось благоустройство сквера имени Героя России Александра Луценко
Фото: pixabay.com

В Белогорске продолжается благоустройство общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В микрорайоне «Амурсельмаш» подрядчик приступил к работам в сквере имени Героя России Александра Луценко.

«Началась отсыпка песком участков под тротуары. Это будет пешеходная зона, – рассказала начальник отдела ЖКХ и благоустройства Наталья Башкирова. – Демонтируется старое леерное ограждение, будет установлено новое. Сквер будет освещен, установлены урны».

На выполнение работ по благоустройству территории микрорайона «Амурсельмаш» выделено более 900 тысяч рублей.

В начале года в Белогорске провели общественное голосование методом анкетирования и онлайн-голосования на на сайте белогорск.рф по выбору городских территорий для создания комфортной городской среды. Общественная зона возле дома № 8 по улице Луценко вошла в число территорий, набравших наибольшее число голосов. Жители выбрали ее для для благоустройства.

Всего в плане благоустройства текущего года три общественные территории: территория парка микрорайона «Амурсельмаш», микрорайона «База-57» вблизи здания городского отдела загс и территория сквера имени Героя России Александра Луценко.

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#администрация Белогорска

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