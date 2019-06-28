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В Зейском районе прошел крупный град (видео)

В Зейском районе прошел крупный град (видео)
Фото: кадр видео

24 июня в Зейском районе Приамурья прошел крупный град. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказал очевидец Виктор. Происходящее удалось снять на видео, причем съемка велась из кабины экскаватора.

По словам Виктора, градины были с теннисный шарик. Место, где бушевала непогода, находится между поселками Береговой и Кировский.

Мужчина отметил, что крупный град долго оставался лежать на земле. Это фото было сделано на следующий день, 25 июня:

В Амурском гидрометцентре агентству сообщили, что в те дни в Зейском районе были ливневые дожди и грозы.

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#погода

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