День молодежи, мастер-класс по скейтбордингу, забег в ползунках: выходные в Благовещенске

В эти выходные Благовещенск отпразднует День молодежи. В честь этого в городе организуют несколько мероприятий. Кроме того, все желающие смогут сходить на мастер-класс по скейтбордингу. А в Grand Arena Ostrova проведут забег в ползунках для малышей от 6 месяцев до 2,5 лет.

Суббота, 29 июня

В 11:00 состоится второй этап чемпионата города Благовещенска по тайм-аттак. Место проведения: картодром (8 километр Новотроицкого шоссе).

В субботу Благовещенск отметит День молодежи. С 12:00 до 14:00 в Первомайском парке запланирована праздничная программа. В 17:00 праздничная программа начнется на площади ОКЦ. С 17:00 до 21:00 праздник отметят в Городском парке.

С 18:00 до 22:00 на набережной Амура в районе ротонды состоится концертная программа для молодежи с участием молодежных танцевальных коллективов, вокальных исполнителей и кавер-групп. С 18:00 до 22:00 здесь же начнется работа молодежных интерактивных, предпринимательских площадок.

С концертом выступит государственный ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки» – участник X Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства». Начало в 15:00 в АОДНТ.

На теплоходе «Москва-82» в рамках проекта «На амурской волне» прозвучат современные китайские произведения. Играть для благовещенцев и гостей города будет музыкант, координатор направления «Искусство без границ» регионального центра «серебряного» волонтерства, организатор проекта «Живая музыка рядом» Анна Витеганцева. Встречу организовала библиотека «Центральная». Посетители рейса познакомятся с культурой и искусством древнего Китая. Сотрудники библиотеки представят литературу о Поднебесной и подготовят вопросы для викторины. Теплоход отправляется в 16:00 от дебаркадера в районе ротонды. Программа библиотек начнётся в 17:00.

В 18:00 в театре драмы покажут комедию «Двенадцатая ночь, или Всё, что угодно».

Воскресенье, 30 июня

На территории ОКЦ пройдет мастер-класс по скейтбордингу. Участники смогут узнать историю скейтбординга; как правильно выбрать доски и экипировку; основные упражнения для разминки. Также пройдёт розыгрыш подарков от магазина профессиональной экипировки для занятия экстремальными видами спорта. Начало в 10:00.

Grand Arena Ostrova соберет самых быстрых и спортивных малышей Благовещенска на чемпионате по забегу в ползунках. На беговой дорожке малыши от 6 месяцев до 2,5 лет посоревнуются в том, кто быстрее и шустрее всех. Также состоится конкурс на лучший костюм. Старт в 16:00.