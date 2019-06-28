Суд Приамурья признал недействительной статью в уставе Тынды про «золотые парашюты»

Как следует из решения суда (имеется в распоряжении редакции), администрация полагает, что эта статья противоречит федеральному закону № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления». В мэрии полагают, что приведение этой нормы в соответствие с законодательством «при распределении в бюджете города Тынды высвобожденные денежные средства могли быть распределены на реализацию иных вопросов местного значения».

По данным администрации, бюджету Тынды уже нанесен ущерб на сумму около 1,5 миллиона рублей. В телефонном разговоре мэр города Марина Михайлова уточнила, что эта сумма была выплачена Ирине Монаховой – экс-председателю Тындинской городской думы.

Кроме того, в судебных документах говорится, что устав Тынды уже претерпевал изменения как раз в части предоставления чиновникам «золотых парашютов» – дополнительных социальных гарантий в виде пенсии за выслугу лет для мэра, председателя думы и его заместителя в связи с прекращением их полномочий.

В прежней редакции устава от 2005 года с ноября 2011-го по 14 мая 2014 года действовала статья 57.1, которая «полностью продублирована в статье 91 новой редакции устава города Тынды».

Эту статью в свое время просил признать недействительной прокурор Тынды. И сначала Тындинский районный, а затем Амурский областной суд встали на сторону прокуратуры. Таким образом, статья, в которой прописывалось пенсионное обеспечение мэру Тынды, председателю думы и его заместителю, была исключена из прежнего устава.

Однако уже через пять месяцев – 26 декабря 2014 года – на внеочередном заседании была принята новая редакция устава, «в которой вновь обрела силу признанная судом недействующей статья 57.1, завуалированная под статью 91». 16 человек проголосовали за. Не было ни одного депутата, кто бы был против или воздержался.

В законную силу устав в такой редакции вступил 4 февраля 2015 года. И все последующие попытки эту норму изменить не находили поддержки большинства народных избранников местной городской думы.

«Инициаторами преодоления состоявшихся судебных решений выступили депутаты Тындинской городской думы шестого созыва Монахова И.Н., Шестак Л.Б. и Горожанкин Ю.А., занимавшие на момент принятия устава города Тынды в новой редакции, соответственно должности председателя Тындинской городской думы, заместителя председателя и председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике и социальной политике, которые грубо нарушили предписания федерального закона [131]», – говорится в документах суда.

В администрации отмечают, что при этом не было документов местной КСП, которые бы подтверждали проведение финансово-экономической экспертизы проекта такого решения.

Выслушав все эти доводы, Амурский областной суд принял решение поддержать требования тындинской администрации по поводу признания статьи устава по «золотым парашютам» недействительной, но с оговоркой – с момента вступления решения суда в законную силу. То есть это оставляло бы право на пожизненные пенсии за теми, кто их успел оформить: Ирине Монаховой, Юрию Горожанкину, Любови Шестак и экс-мэру Евгению Черенкову. Они сейчас судятся с администрацией за право получать дополнительные пенсии из дотационного городского бюджета. По Горожанкину и Шестак уже есть решение областного суда о выплате им денег.

Однако, по словам Марины Михайловой, борьба за бюджетные деньги, а речь идет о 2,5 миллиона рублей, еще не закончилась. Решение областного суда администрация будет оспаривать в Верховном суде и добиваться, чтобы статья устава, касающаяся «золотых парашютов», была признана недействительной не с момента вступления решения в силу, а с самого начала.