Главврач АОДКБ поучаствовал во всероссийской конференции руководителей больниц

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Главный врач Амурской областной детской больницы Руслан Белоус принял участие во Всероссийской конференции главных врачей больниц. Она проходила в Ингушетии. На мероприятии побывали 67 делегатов из 42 детских больниц.

На конференции врачи обсудили реализацию федерального проекта «Развитие детского здравоохранения». Также медики поделились опытом по снижению младенческой смертности.

«По предложению Ассоциации детских больниц я представил коллегам доклад об опыте привлечения внебюджетных источников финансирования АОДКБ. Тема эта вызвала большой интерес у руководителей педиатрических служб регионов России, поскольку от решения данного вопроса во многом зависит создание комфортных условий при оказании качественной медицинской помощи. На эту же тему подготовили сообщения главные врачи детских больниц Свердловской, Калужской и Вологодской областей. Дискуссия была очень активной, и наша практика оказалась во многом полезной для коллег», – отметил Руслан Белоус.

В докладах, прозвучавших на конференции, освещались проблемы реабилитации, паллиативной помощи детям, юридической защиты детей-пациентов и вопросы волонтерства в педиатрии. В 2020 году Ассоциация детских больниц будет отмечать свое 20-летие, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Амурской области.