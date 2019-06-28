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На Восточном состыковали космическую головную часть с третьей ступенью

На Восточном состыковали космическую головную часть с третьей ступенью
Фото: vk.com/roscosmos

28 июня на космодроме Восточный специалисты транспортировали космическую головную часть в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя. Была проведена стыковка головной части с третьей ступенью носителя.

В ближайшие дни состоится общая сборка ракеты космического назначения «Союз-2.1б», сообщается на сайте Роскосмоса.

Пуск ракеты запланирован на 5 июля. На орбиту должны вывести российский метеорологический аппарат «Метеор-М» № 2-2 и 28 спутников из Германии, Франции, США, Израиля, Великобритании, Швеции, Финляндии, Таиланда, Эквадора, Чехии и Эстонии.

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#космодром

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