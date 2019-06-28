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Мужчина выбросил в море проклятое кольцо, но оно вернулось к нему

Мужчина выбросил в море проклятое кольцо, но оно вернулось к нему
Фото: Twitter, SUIllinois

Рыбак Джейсон Роуз развелся с женой, и решил избавиться от обручального кольца, которое считал проклятым, оригинальным способом. Но через семь недель украшение снова вернулось к нему.

Роуз был в браке 10 лет, но с каждым годом отношения с женой становились все хуже. Женщине не нравилось, что мужчина постоянно пропадает на рыбалке, а Роуз не хотел отказываться от любимого дела.

После развода рыбак решил избавиться от кольца, которое считал своим проклятьем. Он решил избавиться от украшения необычным способом: прикрепил кольцо к рыбе и выпустил в озеро Мичиган, длина которого превышает 500 километров. После того как рыбак избавился от кольца, его жизнь стала идти лучше, он даже познакомился с новой женщиной.

Но судьба распорядилась иначе. Спустя семь недель эту форель выловили знакомые рыбаки мужчины. Находка их просто поразила, в социальных сетях они написали: «Кто-то прикрепил своё обручальное кольцо к этой рыбе, и мы её выловили. Интересно, что за этим стоит – развод или смерть? Но история просто потрясающая». Они отыскали Роуза и узнали правду. Рыбаки пошутили, что собираются отослать находку владельцу без обратного адреса. Ведь их судно начало барахлить, когда они выловили «проклятое кольцо», сообщает Life.

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#жизнь #происшествия #США #юмор

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