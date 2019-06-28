Алена Водонаева оскорбила Веру Брежневу

Телеведущая Алена Водонаева вновь жестко высказалась о российском шоу-бизнесе. Второй раз звезда «Дома 2» упрекнула Веру Брежневу в безголосости и отсутствию харизмы.

Два года назад Водонаева уже ругалась с Верой Брежневой, тогда певица добавила Водонаеву в черный список.

Спустя два года Алена вновь решила вспомнить былой конфликт с Брежневой. Телеведущая рассказала, что недавно ехала в машине и слушала радио, на котором как раз играла новая песня Брежневой. Алене не понравилось творчество певицы.

«Вер, ну мы знаем, что ты не святая. Ну какая святость в нашем возрасте? Песни как-то не соответствуют возрасту. Девочка в 15–17 лет должна такое петь. Кстати, песни скучные, прям вот до безумия, как вареная свекла. Не люблю свеклу. Как поет Вера, тоже не люблю: безголосая, абсолютно неинтересная, нехаризматичная... А еще что-то на Бузову гонит», – резюмировала Водонаева в историях Инстаграма, сообщает Eg.ru.

Ранее Алена писала у себя в Инстаграме, что ей нравилось творчество Брежневой. «Я думаю, куда у меня Вера Брежнева из ленты делась. Столько лет на нее подписана. Нравилось творчество, нравилось любоваться красивыми фотографиями. Набираю ее аккаунт – я в блоке. Хм... Озадачилась, звоню своему директору с вопросом: может, я чего не знаю?» – написала два года назад ведущая.