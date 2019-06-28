Игорь Горевой: Мы продолжаем работать, но не в телевизоре

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28 июня, в пятницу, в эфир выйдет последняя программа «Простые вопросы». Ее гостем стал руководитель «Альфа-канала» Игорь Горевой. Он рассказал о причинах прекращения телевещания и о планах на будущее. Программу провела Эльвира Оверченко.

«Альфа-канал» просуществовал 18 лет. Он был образован в 2001 году журналистами, которые ранее работали в муниципальном информационном агентстве «Город».

«Он стартовал не с нуля. Готовая лучшая телевизионная команда МИА "Город" перешла на "Альфу". Не училась, а сразу начала работать. Это было лихо, это было по-новому. Хороший партнер сетевой – ТНТ. Я думаю, что за эти годы "Альфа" стала каким-то явлением, потому что мы формировали общественное мнение.

Мы делали городские проекты не только на ТВ, а в жизни. Возьмем политические теледебаты. Сейчас расскажи молодым, что можно было на сцене филармонии посадить всех претендентов в кресло мэра. Не пресс-службы, а сами люди показывали свой ум или глупость, свою любовь к городу – показную или не показную. И это в прямом эфире смотрел весь город. Где это было после нас? Нигде. Кто еще делал такие проекты к Новому году, как мы делали? Приглашали топовых артистов – и Аросева была, и Акулич был. Специально для нашего регионального маленького города новогодние проекты в театре никто не делал. Кто делал "Крылья", которые вот сейчас проходили? Кстати, мы хотели бы, чтобы этот благотворительный телевизионный проект продолжался», – сказал Игорь Горевой.

Причинами прекращения телевещания руководитель телекомпании назвал экономический кризис и цифровизацию телевидения.

«Цифра убила не только нас. По всей стране закрываются региональные компании десятками. Как историк по образованию я ухожу от эмоциональных оценок. Страна может находиться в периоде, когда в почете конкуренция. А может находиться в периоде, когда правят централизация, контроль, – вот мы сейчас в этой стадии находимся.

С одной стороны – вот эта парадигма. С другой стороны – технические возможности. Мы получили такое явление, как мультиплекс. Государство выделило огромные деньги, чтобы 20 каналов в хорошем качестве смотрело все население страны. То есть открыли дверь и запустили в этот "загончик" 20 телеканалов. Естественно, частные телеканалы остались за забором. Более того, за забором остались губернаторские каналы, даже так. О причинах можно рассуждать, но явление таково.

Полгода мы пытались субсидировать из других источников. Но в месте, где нет будущего, нет смысла находиться. Я не вижу никакого смысла находиться на 25-й кнопке у некоторых кабельных операторов. Нужно разделить контент: то, что производит журналистика, и место, где эта журналистика находится. Вот с местом мы сегодня попрощаемся, а с журналистикой – нет», – сказал глава телекомпании.

Телекомпания продолжает работать как рекламное агентство и продавать рекламу на каналах ТНТ, ТВ3 и «Пятница». Видеосюжеты и интервью теперь будут выходить в эфир не на телевидении. Они будут размещаться на сайте Амур.инфо и в инстаграм-аккаунтах холдинга.

«Я проводил планерку с коллективом о том, как с понедельника видеоновости, сюжеты пойдут на сайте под немножко другим брендом – AlphaNews. Будут окошечки, и будут видеоматериалы. Что касается жанра интервью, то сегодня есть переходный период, есть прямые эфиры на Амур.Life. В идеале нужно делать поток. Вот мы организовали поток новостей – это лента новостей Амур.инфо. Из этого потока новости расходятся везде – по другим порталам, по радиостанциям. Нужно сделать такой же конвейер с интервью. Такая задача стоит на ближайшие месяцы», – пояснил Игорь Горевой.

В финале программы руководитель «Альфа-канала» поблагодарил журналистов, телезрителей и рекламодателей. «Большое спасибо всем поколениям "альфовцев", которые делали наш канал, всем телезрителям, которые его смотрели, всем рекламодателям, которые нам помогали, всем творческим людям, которые с нами варились в этом творчестве. Мы продолжаем работать, но не в телевизоре, а на других площадках», – резюмировал глава телекомпании.

На канале «ТНТ-Благовещенск» программу «Простые вопросы» с Игорем Горевым телезрители смогут посмотреть в 18:20, 18:40, 20:25, 20:40. На «Альфа-канале» (кабельный) «Простые вопросы» выйдут в 18:40, 21:35, 21:55.