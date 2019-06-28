Средняя зарплата амурских учителей подобралась к 40 тысячам

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При этом за участие в проведении государственной итоговой аттестации (ГИА), согласно постановлению правительства Амурской области, за один час работы учителю выплачивают от 10 до 150 рублей.

В Чукотском автономном округе по итогам первого квартала 2019 года средняя зарплата учителей составила 98 667 рублей.

В Магаданской области, по данным местного министерства образования, средняя заработная плата учителей за 2018 год составила 71 605 рублей. При этом 70 % учителей в Магаданской области ведут внеурочную работу и получают за это доплату. Доплата за работу при проведении ГИА и ЕГЭ, согласно постановлению правительства этого региона, составляет от 65 до 450 рублей за час работы.

В министерстве образования и науки Хабаровского края «Коммерсанту» рассказали, что средняя зарплата педагогических работников общеобразовательных организаций в целом по краю за январь – апрель 2019 года составила 43 556 рублей. При этом зарплата по районам края составляет от 42 006 рублей в южных районах до 69 951 рубля в районах Крайнего Севера. С 1 января 2019 года в Хабаровском крае минимальная ставка заработной платы педагогических работников четвертого квалификационного уровня, в том числе учителей, составляет 7 809 рублей. Депутат Хабаровской краевой думы Ирина Белова, которая 15 лет руководила школой в Хабаровске, говорит, что хотя в отчетах средняя зарплата учителей якобы соответствует средней по экономике региона, в действительности учитель первой категории, работая на две ставки, получает на руки 36 тысяч рублей.

По данным мониторинга департамента образования Владимирской области, на январь 2019 года средняя заработная плата педагогических работников составила 31 803,9 рубля, что на 12 % превышает значение средней начисленной заработной платы наемных работников.

Согласно данным управления федеральной службы государственной статистики по Омской области, за первый квартал 2019 года средняя заработная плата учителей составила 29 710 рублей. При этом базовая ставка у учителей в Омской области составляет 19 311 рублей. Однако оплата за внеурочную деятельность за счет стимулирующего фонда в области не осуществляется: внеурочная деятельность в «образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу общего образования, производится в рамках основной деятельности и исполнения функций классного руководителя».

Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева призвала регионы при расчете заработной платы учителей соблюдать следующую пропорцию: «Базовая зарплата учителя – это 70 % средней заработной платы по экономике региона, и она должна быть обязательно прописана в договоре». Остальные 30 % зарплаты, по словам министра, должны составлять стимулирующие выплаты – «за внеурочную работу: классное руководство, дополнительные уроки». Васильева добавила, что сейчас в большинстве регионов пропорция не соблюдается: «Иногда гарантированная часть доходит до 10 %». Придерживаться пропорции 70 к 30 призвал также председатель Госдумы Вячеслав Володин. «В тех регионах, где средняя зарплата – 28 тысяч рублей, 20 тысяч вы должны в договоре предусмотреть. Не получится, что это 12 тысяч, 15 тысяч, коллеги», – сказал Володин.

Ольга Васильева сообщила, что сейчас Минтруд и Минпросвещения ведут работу над определением фиксированной ставки для учителей и минимального оклада.

По словам оргсекретаря профсоюза «Учитель» Ольги Мирясовой, регионы уже утверждают свои фиксированные ставки, однако в реальности учителя получают меньше, чем 70 % от средней зарплаты по региону, потому что сейчас «учреждение само устанавливает оклад и ставку за работу в час». «Директор с коллективом сам разрабатывает нормативные акты», – говорит Ольга Мирясова. По ее словам, деньги из регионального бюджета поступают в школы в зависимости от числа учеников: «В этот "подушевой" норматив в том числе входит зарплата. Эта сумма делится руководством, которое само решает, по какому принципу будет платить. И сейчас того, что приходит, едва хватает на базовую выплату. Денег на стимулирующие надбавки не хватает».

В профсоюзе предлагают зафиксировать ставку на уровне не менее двух минимальных размеров оплаты труда (федеральный МРОТ с 1 января 2019 года составляет 11 280 рублей) и 18 часов.

«Такая ставка была придумана в 30-е годы прошлого века, мы бы ее оставили. Это нормальная ставка: к каждому уроку учитель должен не меньше часа готовиться, так и получается – 36 часов», – считает сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.