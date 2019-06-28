Экс-жена бывшего амурского зампреда Тырцева судится с его братом (видео)

Судя по материалам дела, бывшая жена одного из самых богатых чиновников региона обвиняет его младшего брата в незаконном обогащении.

Индивидуальный предприниматель Антон Тырцев развивает свой бизнес в Свободном. Покупает квартиры, ремонтирует и сдает их в аренду строителям ГПЗ, строит гостиницу. До недавнего времени мужчина был совладельцем техстанции по обслуживанию автомобилей. По словам Антона, бизнес был семейным. Но семейная идиллия, рассказывает Антон, прекратилась в прошлом году – брат Сергей развелся с женой, а бывшая невестка подала на него – Антона – в суд.

Наталья Тырцева обвиняет Антона Тырцева в незаконном обогащении. По ее мнению, он на основании выданной ему доверенности, брал на приобретение недвижимости в ее интересах больше денег, чем в итоге тратил. Разницу забирал себе и таким образом обогатился более чем на 52 миллиона рублей.

Однако, по словам Антона, со счетов Натальи родственнику ушло чуть более 4 миллионов. Перечисление большей части денежных средств, согласно приведенным в исковом заявлении сведениям, проводилось его братом.

Сергей Тырцев сегодня занимает должность первого заместителя министра по развитию Дальнего Востока.

С июня 2005 года по июнь 2013 года он был председателем правления Азиатско-Тихоокеанского банка.

«На каждый объект недвижимости заводилась папка, все вкладывалось в папку. Я всю отчетность полностью отдал брату. (…) Родной брат, я все сделал, все сдал, у него никаких претензий не было», – рассказывает Антон Тырцев.

Журналистов на заседание суда между бывшими родственниками не допустили. Адвокат Натальи давать комментарии журналисту «Альфа-канала» отказался. Правозащитник заявил перед этим в суде, что СМИ на процессе ни к чему – это дело семейное.

«Мы не исключаем некоего негласного давления на правосудие. И вот с той целью, чтобы правосудие осуществлялось более объективно, более независимо и непредвзято, было нами инициировано заявление с просьбой осуществления видеозаписи средствами массовой информации. К сожалению, нам отказали. (…) Я далек от того, что это семейное дело – семейные дела они, как правило, решаются за чашкой чая на кухне», – считает юрист Игорь Волобуев, представитель Антона Тырцева.

В итоге суд удовлетворил требование Натальи Тырцевой и наложил арест на 52 миллиона – это, по словам Антона, более 80 % имущества, находящегося в бизнесе. Теперь, предполагает бизнесмен, он не сможет выплачивать кредиты, взятые для развития ИП, и заработную плату сотрудникам. Существование бизнеса – под вопросом.

«Если ситуация с арестом имущества не прекратится, то я точно пострадаю, и пострадают мои люди. Я попаду в долговую яму и буду вынужден выплачивать денежные средства в размере 52 миллионов, которые я не брал. Которые я брал, тратил и отчитался за них своему брату, а его супруга сегодня с меня их взыскивает», – недоумевает индивидуальный предприниматель.

Суд отклонил просьбу защиты представить в суде брачный договор бывших супругов Сергея и Натальи Тырцевых. 52 миллиона по-прежнему находятся под арестом. Суд взял паузу до следующего заседания, которое пройдет в июле.

Фото: minvr.ru