В Благовещенске чиновники и биологи объединятся ради озеленения города

В благовещенской «Точке кипения» обсудили озеленение Благовещенска. Поговорить об обрезке деревьев, тополином пухе и сухостоях собрались представители администрации города, специалисты ГСТК, общественники, ученые и просто неравнодушные горожане.

В ходе дискуссии выяснилось, что в городе нет стратегии озеленения. Многих благовещенцев не устраивает то, как кронируют деревья. В качестве примера привели аллею вдоль улицы Горького. «Деревья по улице Горького обстругивают до состояния столбов. Раньше там был бульвар, в середине тень, можно было пройтись. А сейчас там никто не ходит. Некрасиво и нехорошо», – возмутилась жительница города.

«Обрезка производилась по Горького лет 10 назад. В этом году производилась омолаживающая обрезка. Затем идет формирование кроны. В этой кроне образуются сухие ветки, их нужно убирать», – объяснил заместитель директора ГСТК по озеленению Владимир Харитонов.

Руководитель общественной организации «АмурСоЭС» Юрий Гафаров задал два вопроса: «Почему после обрезки в течение пяти-шести лет высыхает половина деревьев? И для чего омолаживающей обрезке подвергаются молодые деревья?» Ответ держал заместитель начальника управления ЖКХ по Благовещенску Сергей Ваяй. «Омолаживающая обрезка для чего проводится? Чтобы сократить аварийность деревьев, особенно тополей, большинство которых было высажено в 50–60-х годах».

Начальник управления ЖКХ Сергей Казанцев сказал, что у города нет возможности заменить старые деревья новыми. Поэтому пока приходится решать проблему обрезкой деревьев, что позволяет не только омолаживать их, но и сделать безопасными для людей. Решение о проведении омолаживающей обрезки принимает комиссия, в которую входят специалисты управления ЖКХ и ГСТК.

Как оказалось, люди недовольны не только обрезкой, но и ее отсутствием. «Моховая Падь, 23-я школа. Тополя выросли до такой степени, что проблема даже не в пухе, а в ветках, которые падают на территорию школы, создавая угрозу для жизни и здоровья детей», – рассказал участник встречи. Следующий оратор пожаловалась на заросшее старое кладбище на улице Мухина. «Городской бюджет ограничен, и в год выделяется порядка 35 миллионов на озеленение. Денег не хватает и приходится чем-то жертвовать. Поэтому в первую очередь выбираются места с оживленным движением», – объяснил Сергей Казанцев. Обрезка и снос старых деревьев производятся по заявкам. Сообщения об опасных сухостоях принимают в управлении ЖКХ Благовещенска.

Деньги на уход за городскими деревьями и кустарниками действительно требуются немалые. Нужно оплатить труд рабочих, работу автовышки, вывоз и утилизацию материала. Немалых средств требует и приобретение деревьев. Цена взрослого дерева может достигать десятков тысяч рублей. «Все мы хотим, чтобы в городе было красиво, но все понимаем, что нужны деньги. Если у вас есть предложения, давайте обсуждать», – предложил Сергей Казанцев.

В итоге решили создать межведомственную комиссию, в которую войдут представители городской администрации и биологи, сразу же подтвердившие свое участие в проекте. Задачей объединения станет разработка концепции озеленения города, определение наиболее подходящих видов деревьев и кустарников.

Также в рамках «Точки кипения» была озвучена идея о создании платной парковки возле МФЦ вдоль улицы 50-летия Октября. Это позволит, во-первых, сохранить редкие деревья, высаженные в районе перекрестка улиц 50-летия Октября и Зейской, во-вторых, освободить проезжую часть от припаркованных автомобилей и в-третьих – пополнить бюджет города.

«Точка кипения» по озеленению показала, что вопрос благоустройства города живо интересует благовещенцев. Такие обсуждения, в ходе которых не тратят силы на поиск правых и виноватых, а объединяют усилия в стремлении сделать город лучше, помогают приблизить создание комфортной и эстетичной городской среды в Благовещенске.