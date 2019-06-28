Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:26 0

На время пуска с Восточного эвакуируют людей из трех районов Приамурья

На время пуска с Восточного эвакуируют людей из трех районов Приамурья
Фото: Амур.инфо

26 июня при правительстве Амурской области состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности. Обсуждались вопросы обеспечения безопасности населения в период пуска ракеты-носителя с космодрома Восточный.

Глава Шимановского района Сергей Алипченко сообщил, что на время пуска, который запланирован на 5 июля (резервные даты – 6, 7, 8 июля), предстоит вывезти на безопасное удаление 102 жителя поселка Чагоян, это 43 взрослых и 59 детей. 51 человек выезжает на личном транспорте, 36 – будут отсутствовать в этот момент в селе. 139 жителей, из них 6 детей, отказались выезжать.

Глава Зейского района Дмитрий Василенко пояснил, что в его районе в месте падения отделяющихся частей расположены участки золотодобывающего ООО «Зейская тайга». Здесь необходимо эвакуировать 38 сотрудников предприятия.

В Тындинском районе будет обеспечен вывоз двух сотрудников гидрометеопоста «Унаха», сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

Несмотря на то, что имеется возможность транспортировки людей, главам Зейского, Шимановского и Тындинского районов рекомендовано проработать с филиалом ФГУП «ЦЭНКИ» варианты предоставления транспорта для вывоза амурчан.

Кроме того, были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности силами МЧС, космодрома Восточный. Также обсудили готовность медицинских учреждений области в случае необходимости оказать помощь эвакуируемому населению.

Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области

Просмотров всего: 1031

#космодром #космос

распечатать


Общество

На космодроме Восточный завершена сборка головной части ракеты
Общество 1

Комплекс подготовки пилотируемых кораблей построят на Восточном в 2027 году
Общество 29

На космодроме Восточный построят аэропорт, способный принимать Boeing и Аirbus

Происшествия 6

Бывшему главе ТМК, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь