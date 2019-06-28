На время пуска с Восточного эвакуируют людей из трех районов Приамурья

Фото: Амур.инфо

26 июня при правительстве Амурской области состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности. Обсуждались вопросы обеспечения безопасности населения в период пуска ракеты-носителя с космодрома Восточный.

Глава Шимановского района Сергей Алипченко сообщил, что на время пуска, который запланирован на 5 июля (резервные даты – 6, 7, 8 июля), предстоит вывезти на безопасное удаление 102 жителя поселка Чагоян, это 43 взрослых и 59 детей. 51 человек выезжает на личном транспорте, 36 – будут отсутствовать в этот момент в селе. 139 жителей, из них 6 детей, отказались выезжать.

Глава Зейского района Дмитрий Василенко пояснил, что в его районе в месте падения отделяющихся частей расположены участки золотодобывающего ООО «Зейская тайга». Здесь необходимо эвакуировать 38 сотрудников предприятия.

В Тындинском районе будет обеспечен вывоз двух сотрудников гидрометеопоста «Унаха», сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

Несмотря на то, что имеется возможность транспортировки людей, главам Зейского, Шимановского и Тындинского районов рекомендовано проработать с филиалом ФГУП «ЦЭНКИ» варианты предоставления транспорта для вывоза амурчан.

Кроме того, были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности силами МЧС, космодрома Восточный. Также обсудили готовность медицинских учреждений области в случае необходимости оказать помощь эвакуируемому населению.

Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области