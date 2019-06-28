Российские и китайские пары приобщились к русским обычаям на теплоходе вблизи Благовещенска (фото)

Фото: Амур.инфо

27 июня состоялась международная свадебная церемония по русским национальным обычаям. Мероприятие прошло на теплоходе, который плыл по реке Амур между Благовещенском и Хэйхэ.

Церемонию организовали для российских и китайских пар. «Мы познакомили китайские пары, да и наши со старыми обрядами, которые раньше применялись на свадебных церемониях. Про них уже, конечно, сейчас все забыли, никто ими, так скажем, на современных свадьбах не пользуется, но вот мы решили это показать», – рассказала ИА «Амур.инфо» руководитель «Центра свадебного сервиса» Юлия Ильина.

Россияне были в своих национальных костюмах, граждане КНР – в своих. Они проделали такие обряды, как повязывание ленты на еловую ветвь, обвязывание рук и другие.

Ранее международная свадебная церемония проходила в Китае – по китайским традициям, а теперь состоялась по русским. 28 июня эти же пары примут участие в церемонии в современном стиле на набережной Благовещенска – с обменом кольцами, запуском голубей, в свадебных платьях и костюмах. Начало – в 19:00.

Подробно о прошедшем мероприятии читайте в рубрике «Культпросвет».