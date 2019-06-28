Мужчина прыгнул с тарзанки и остался без руки

В Германии британскому солдату оторвало руку на тарзанке. Вместе с другими солдатами парень прыгал в воду, но ему не повезло.

25 июня несколько военных немецкого округа Северный Рейн-Вестфалия пошли отдохнуть на озеро. Возле берега росло дерево, с которого свисало несколько тарзанок. К веревкам были присоединены несколько палок, держась за которые, можно было спрыгнуть в озеро.

Возле озера стояла табличка, напоминающая о том, что купание в озере запрещено. Когда пришла очередь 24-летнего военного, он не заметил, что его рука запуталась в веревке. Во время прыжка ему перерезало веревкой руку.

Сослуживцы вытащили пострадавшего из озера. На вертолете мужчину доставили в больницу. Врачи считают, что угрозы для жизни нет. Водолазы из пожарного отделения достали отрубленную конечность со дна и доставили в медицинское учреждение. Пришить руку не удалось, сообщает «Лента.ру».