Амурский кризисный центр «Мамин дом» борется за грант во Владивостоке

Новый социальный проект «Мамин дом», который придумала и хочет воплотить в жизнь на территории Приамурья благовещенка Эльвира Юркевич, будет представлен на всероссийском молодежном форуме «Восток». Мероприятие проходит на острове Русский в студгородке Дальневосточного федерального университета.

На форум собрались 600 участников со всех уголков страны, сообщает РИА «Восток-Медиа». В программе предусмотрено проведение первого в стране акселератора молодежных проектов, ведь все приехали со своими инициативами по улучшению жизни на Дальнем Востоке. Например, Эльвира Юркевич из Амурской области – бизнес-леди, руководитель благотворительного фонда «Открытая ладонь» и мама двух детей – представляет свой новый социальный проект «Мамин дом».

«Цель проекта – помочь женщинам, особенно юным, попавшим в трудную жизненную ситуацию. А таких, поверьте, немало. Нередко молодые мамы оказываются в одиночестве, когда вдруг перед ними неожиданно возникают какие-то, как им кажутся, жуткие преграды. Не имея не то чтобы достаточного, но просто житейского опыта, они не знают, что делать, к кому и куда обратиться за помощью, отчаиваются, теряют интерес к жизни. "Мамин дом" как раз и нацелен на поддержку таких женщин. Например, мы посещаем роддома, выясняем, кому и чем надо помочь, бывает, достаточно привезти вещи для малыша – пеленки, распашонки или кроватку, бывает, требуется квалифицированная юридическая или медицинская помощь, бывает, что маме с ребенком и идти некуда. А бывает, что женщина решается на непоправимое – отказывается от новорожденного и оставляет его в роддоме. "Мамин дом" в меру сил старается помочь всем. Но это не всегда получается. Форум "Восток" дает возможность получить грант Росмолодежи, это существенная поддержка для нас – три миллиона рублей. Если получится победить, тогда "Мамин дом" сможет выйти за пределы Благовещенска и распространиться на всю Амурскую область или большую ее часть. Также у меня есть ещё один социальный проект – "Волонтерские уроки доброты", надеюсь, на форуме смогу найти и для него поддержку и партнеров», – высказала надежду Эльвира Юркевич.

Найти вдохновение для своих проектов, познакомиться с большим количеством единомышленников участникам Всероссийского образовательного молодёжного форума «Восток» пожелал и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Администрация края, выступающая вместе с Федеральным агентством по делам молодёжи, ФГБУ «Роспредприниматель» и ДВФУ организатором образовательной площадки, намерена помочь молодым дальневосточникам доработать их проекты, чтобы повысить их шансы выиграть грант.

Дальний Восток, как известно, остро нуждается в людях. Организаторы, в том числе администрация Приморского края, надеются, что форум «Восток» поможет привлечь в регион квалифицированные кадры, поможет молодым дальневосточникам воплотить в жизнь свои идеи.

Кроме того, все дни форума, а его работа продлится по 3 июля, с каждым участником будет работать наставник.

«У молодых людей видение будущего несколько иное, чем у старшего поколения. И мы хотим, чтобы наши идеи оказались востребованы. У нас в Амурской области в этом году создано молодежное правительство. Это не формальность, не просто копия действующего правительства, а вполне самостоятельная и работоспособная структура, которая генерирует и воплощает идеи в жизнь. У нас большинство членов молодежного правительства уже реализуют или планируют воплотить в жизнь собственные идеи, и в основном они касаются социальной сферы. Форум „Восток“ поможет нам грамотно составлять свои проекты, защищать их, получать грантовую поддержку, привлекать инвестиции. А школа трекеров научит правильно работать в команде, даст навыки современного руководителя. Наконец, форум – замечательная возможность рассказать всей стране о таком уникальном дальневосточном крае, о перспективах его развития и возможностях для молодёжи принять в этом участие», – подытожила Эльвира Юркевич.