Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:07 7

Владимир Жириновский баллотируется в Законодательную думу Хабаровского края

Владимир Жириновский баллотируется в Законодательную думу Хабаровского края
Фото: ldpr.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возглавил южную региональную группу на предстоящих выборах в Законодательную думу Хабаровского края. Такое решение было принято на внутрипартийной конференции ЛДПР.

«Высший совет партии предложил нам рассмотреть возможность выдвижения Владимира Жириновского. Мы рассмотрели это предложение на координационном совете, коллегиально решили, что это нужно делать. Выдвинули этот вопрос на партийной конференции. Решение тоже было положительным. Это не противоречит закону», — рассказал EastRussia руководитель фракции ЛДПР в краевой закдуме Вячеслав Фургал.

По Избирательному кодексу, кандидат, выдвигающийся по партийному списку, в случае победы может не получать свой мандат. Его автоматически передадут кандидату, который шел следующим в списке. У ЛДПР это помощник сенатора Кирилл Цмакалов. Именно он получит мандат в случае победы Жириновского и отказа от мандата, как это было, к примеру, на прошедших выборах в Приамурье.

В сентябре 2018 года Жириновский избирался по списку в городской совет народных депутатов Свободного. Получив место в совете, политический лидер либерал-демократов от него отказался, и мандат достался следующему по списку кандидату.

Эта предвыборная технология известна давно: в качестве локомотива в начале партийного списка идет известная политическая личность, за которую и голосуют избиратели. А затем он отказывается от мандата в пользу следующего за ним по списку кандидата, который изначально по планам партии или реготделения и должен занять это кресло.

Просмотров всего: 542

#выборы #политика

распечатать


Общество

Игорь Горевой: Мы продолжаем работать, но не в телевизоре
Власть 6

Путин сказал, что думает о преемнике с 2000 года

В России и мире 3

Меркель снова тряслась на публике (видео)
Общество 1

О желании стать депутатом Благовещенской гордумы заявил гендиректор «Амурнефтестрой»
Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    ~~По Избирательному кодексу, кандидат, выдвигающийся по партийному списку, в случае победы может не получать свой мандат. Его автоматически передадут кандидату, который шел следующим в списке. У ЛДПР это помощник сенатора Кирилл Цмакалов. Именно он получит мандат в случае победы Жириновского и отказа от мандата, как это было, к примеру, на прошедших выборах в Приамурье.



    А потом хабаровчане могут поиметь такого же "специалиста" записи видео себялюбимого, как и амурчане.

    Проститутки в этом плане честнее - они торгуют собственным телом и не скрывают этого.

    А тут...

  • Брюинз

    Брюинз
    2 часа назад

    правильное решение в условиях современного давления ЕР на избирателей

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    2 часа назад

    Цыганова в Москве балотируется. Жириновский в Хабаровске. Цирк.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Брюинз

    правильное решение в условиях современного давления ЕР на избирателей



    А чего вашим едру бояться?



    Вы же с ними заодно!



  • Брюинз

    Брюинз
    1 час назад

    детские фантазии пожилого человека-век живи и век учись а всё равно ......

  • серый кузя

    серый кузя
    56 минут назад

    ну не вику же

  • vertex

    vertex
    1 минута назад

    Яровая и Гольдштейн же пролезли от Амурской области))).

    Жириновского, то хоть знают в АО, а эти кто такие вообще.

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь