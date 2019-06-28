Владимир Жириновский баллотируется в Законодательную думу Хабаровского края

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возглавил южную региональную группу на предстоящих выборах в Законодательную думу Хабаровского края. Такое решение было принято на внутрипартийной конференции ЛДПР.

«Высший совет партии предложил нам рассмотреть возможность выдвижения Владимира Жириновского. Мы рассмотрели это предложение на координационном совете, коллегиально решили, что это нужно делать. Выдвинули этот вопрос на партийной конференции. Решение тоже было положительным. Это не противоречит закону», — рассказал EastRussia руководитель фракции ЛДПР в краевой закдуме Вячеслав Фургал.

По Избирательному кодексу, кандидат, выдвигающийся по партийному списку, в случае победы может не получать свой мандат. Его автоматически передадут кандидату, который шел следующим в списке. У ЛДПР это помощник сенатора Кирилл Цмакалов. Именно он получит мандат в случае победы Жириновского и отказа от мандата, как это было, к примеру, на прошедших выборах в Приамурье.

В сентябре 2018 года Жириновский избирался по списку в городской совет народных депутатов Свободного. Получив место в совете, политический лидер либерал-демократов от него отказался, и мандат достался следующему по списку кандидату.

Эта предвыборная технология известна давно: в качестве локомотива в начале партийного списка идет известная политическая личность, за которую и голосуют избиратели. А затем он отказывается от мандата в пользу следующего за ним по списку кандидата, который изначально по планам партии или реготделения и должен занять это кресло.