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сегодня, 14:03 0

Благовещенцы решили, что на Амуре загорелся корабль (видео)

Благовещенцы решили, что на Амуре загорелся корабль (видео)
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, сделанное 27 июня. На кадрах – набережная Амура в Благовещенске и сама река. Горожане решили, что произошло возгорание пограничного корабля.

Агентство обратилось за комментарием по поводу видео в пресс-службу ПУ ФСБ России по Амурской области. В ведомстве сообщили, что жители Благовещенска ошиблись. На самом деле на кадрах – учения корабельного состава. Такие мероприятия проводятся ежемесячно.

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#пожары #происшествия #транспорт #учения

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