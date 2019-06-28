Благовещенцы решили, что на Амуре загорелся корабль (видео)
В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, сделанное 27 июня. На кадрах – набережная Амура в Благовещенске и сама река. Горожане решили, что произошло возгорание пограничного корабля.
Агентство обратилось за комментарием по поводу видео в пресс-службу ПУ ФСБ России по Амурской области. В ведомстве сообщили, что жители Благовещенска ошиблись. На самом деле на кадрах – учения корабельного состава. Такие мероприятия проводятся ежемесячно.
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