В Роспотребнадзоре рассказали, где в Приамурье можно купаться, а где – нельзя

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В Амурской области специалисты управления Роспотребнадзора проверили качество воды 12 мест массового отдыха. В результате выяснилось, что требованиям безопасности отвечают 6 из них. Остальные 6 – опасны для здоровья.

Качество воды соответствует санитарным правилам по микробиологическим и паразитарным показателям:

– река Амур в районе села Константиновка; – река Зея, поселок Зазейский; – озеро Карьерное в районе села Нижние Бузули Свободненского района; – водохранилище села Петруши Шимановского района; – обводненный карьер села Красноярово Мазановского района; – пруд Белава села Петруши Шимановского района.

Качество воды не соответствует требованиям санитарных правил по микробиологическим показателям:

– река Зея села Белогорье; – озеро Владимировское № 3 города Благовещенска; – озеро Владимировское № 4 города Благовещенска; – река Зея в районе улиц Октябрьской – Рабочей города Благовещенска; - река Малая Тыгда Магдагачинского района; - река Улагач Магдагачинского района.

Специалисты советуют избегать купания в стоячей мутной воде. «Перед тем как войти в воду, внимательно осмотритесь: если вода цветет – это верный признак ее загрязнения. Осмотрите окрестности водоема: если вблизи животноводческая ферма или частные хозяйственные постройки, в том числе выгребные ямы, то вода может содержать яйца гельминтов. Ни в коем случае не употребляйте в питьевых целях воду из водоемов», – пишут эксперты ведомства.