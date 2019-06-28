Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:57 0

В Роспотребнадзоре рассказали, где в Приамурье можно купаться, а где – нельзя

В Роспотребнадзоре рассказали, где в Приамурье можно купаться, а где – нельзя
Фото: Амур.инфо

В Амурской области специалисты управления Роспотребнадзора проверили качество воды 12 мест массового отдыха. В результате выяснилось, что требованиям безопасности отвечают 6 из них. Остальные 6 – опасны для здоровья.

Качество воды соответствует санитарным правилам по микробиологическим и паразитарным показателям:

  1. – река Амур в районе села Константиновка;
  2. – река Зея, поселок Зазейский;
  3. – озеро Карьерное в районе села Нижние Бузули Свободненского района;
  4. – водохранилище села Петруши Шимановского района;
  5. – обводненный карьер села Красноярово Мазановского района;
  6. – пруд Белава села Петруши Шимановского района.

Качество воды не соответствует требованиям санитарных правил по микробиологическим показателям:

  1. – река Зея села Белогорье;
  2. – озеро Владимировское № 3 города Благовещенска;
  3. – озеро Владимировское № 4 города Благовещенска;
  4. – река Зея в районе улиц Октябрьской – Рабочей города Благовещенска;
  5. - река Малая Тыгда Магдагачинского района;
  6. - река Улагач Магдагачинского района.

Специалисты советуют избегать купания в стоячей мутной воде. «Перед тем как войти в воду, внимательно осмотритесь: если вода цветет – это верный признак ее загрязнения. Осмотрите окрестности водоема: если вблизи животноводческая ферма или частные хозяйственные постройки, в том числе выгребные ямы, то вода может содержать яйца гельминтов. Ни в коем случае не употребляйте в питьевых целях воду из водоемов», – пишут эксперты ведомства.

Просмотров всего: 574

#природа

распечатать


В России и мире

Тысячи людей погибнут этим летом от аномально высоких температур
Общество 3

Благовещенцы могут принять участие в очистке реки Бурхановки
Происшествия 1

Из-за подтопления в Селемджинском районе ввели режим ЧС (видео)
Происшествия 6

В парке «Бурейский» Амурской области убита краснокнижная утка-мандаринка
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь