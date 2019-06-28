В Роспотребнадзоре рассказали, где в Приамурье можно купаться, а где – нельзя
В Амурской области специалисты управления Роспотребнадзора проверили качество воды 12 мест массового отдыха. В результате выяснилось, что требованиям безопасности отвечают 6 из них. Остальные 6 – опасны для здоровья.
Качество воды соответствует санитарным правилам по микробиологическим и паразитарным показателям:
- – река Амур в районе села Константиновка;
- – река Зея, поселок Зазейский;
- – озеро Карьерное в районе села Нижние Бузули Свободненского района;
- – водохранилище села Петруши Шимановского района;
- – обводненный карьер села Красноярово Мазановского района;
- – пруд Белава села Петруши Шимановского района.
Качество воды не соответствует требованиям санитарных правил по микробиологическим показателям:
- – река Зея села Белогорье;
- – озеро Владимировское № 3 города Благовещенска;
- – озеро Владимировское № 4 города Благовещенска;
- – река Зея в районе улиц Октябрьской – Рабочей города Благовещенска;
- - река Малая Тыгда Магдагачинского района;
- - река Улагач Магдагачинского района.
Специалисты советуют избегать купания в стоячей мутной воде. «Перед тем как войти в воду, внимательно осмотритесь: если вода цветет – это верный признак ее загрязнения. Осмотрите окрестности водоема: если вблизи животноводческая ферма или частные хозяйственные постройки, в том числе выгребные ямы, то вода может содержать яйца гельминтов. Ни в коем случае не употребляйте в питьевых целях воду из водоемов», – пишут эксперты ведомства.
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