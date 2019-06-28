Сахалинка, живущая в Корее, претендует на роль первого иностранного K-pop-айдола (видео)

Фото: скриншот из клипа

Красивая девушка Светлана Юдина, уехавшая с Сахалина в Корею, спела песню Take The Wheel в передаче Show Champion. 27 июня она выложила на Youtube дебютный клип, который моментально собрал немало просмотров.

Видеоролик заждавшиеся фанаты встретили возгласами: «Наконец-то!», «Мы тебя любим!», «Это прекрасно!»

На официальном Youtube-канале Show Champion комментарии оставляют в основном русские фанатки Ланы. «Песня звучит свежо, хореография на уровне, да и сама Лана красавица. Надеюсь, она сможет пробиться в этой индустрии», – пишут поклонники.

Зрители других стран полностью разделяют их мнение: «Вот это да. Превзошла мои ожидания! На дебютной сцене она выступила потрясающе, серьезно. Отличная харизма и умение находить камеры. Отлично сработано!»

Ее выступление за день собрало около 45 тысяч просмотров и около 7 тысяч «пальцев вверх».

2014 году Светлана переехала с Сахалина в Южную Корею, выучила корейский язык и решила заняться пением, сообщает РИА «Сахалин-Курилы» со ссылкой на tvdaily.asiae.co.kr. Параллельно с учебой в университете Сонгюнкван она занималась вокалом и хореографией. Два года назад она обратилась в местное агентство HICC Entertainment. Там ей дали короткое имя для мира K-pop-культуры – Лана.

В Сети у Ланы уже набралась небольшая армия поклонников, которые самостоятельно прозвали себя «печеньками». Благодаря интересной внешности Лана быстро вписалась в корейскую тусовку. Иностранцы удивляются не только тому, что Лана – русская, но и тому, что она очень быстро начала говорить на беглом корейском. А фанаты из России заждались появления Светланы в иностранных чартах.

«Ох, неужели это обратный отсчет до твоего дебюта? Я вижу, ты переживаешь, но все будет просто прекрасно, Лана, Россия с тобой, и я буду поддерживать тебя всегда. Ты чертовски много и усердно старалась, и вот совсем скоро начнется твой новый этап в жизни. Я люблю тебя, удачи», – писали поклонницы в Сети, ожидая выхода клипа.

K-pop – это музыкальный жанр, возникший в Южной Корее и вобравший в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза. K-pop превратился в масштабную музыкальную субкультуру с миллионами поклонников среди молодежи во всем мире.

Видео с Youtube-канала ALL THE K-POP

Фото с Instagram-аккаунта @23.11_