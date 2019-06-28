Благовещенский «аквапарк» на Конной привлек внимание ОНФ

Фото: Амур.инфо

Команда «Молодежки ОНФ» обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Амурской области с просьбой оказать содействие в решении проблем благовещенцев, живущих рядом с заброшенными строительными котлованами. Общественники обнаружили в областном центре несколько потенциально опасных объектов.

Один из таких объектов ранее становился героем публикации Амур.инфо. Это котлован рядом с детской площадкой, расположенной рядом с домом № 22 на улице Конной и № 135 на улице Чайковского. Он появился во время строительства жилья гостиничного типа. Владелец земельного участка собирался застроить его трехэтажными домами. После того как на территории был вырыт котлован, стройку признали незаконной и свернули. В нем скопился мусор, в дождливую погоду он заполняется водой. В летнюю жару дети даже купаются в нем.

Участники «Молодежки ОНФ» посетили и другие заброшенные строительные котлованы в Благовещенске, в частности, расположенные на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Зейской, а также в районе улиц Горького и Лазо.

Как сообщается на сайте ОНФ, на улице Горького котлован закрыт полуразобранным деревянным забором, который не защищает территорию от посторонних. С обратной стороны, где он вплотную примыкает к гаражам, ограждения нет. Заросшая травой глубокая яма заполнена мусором, в том числе строительным. Рядом находится многоквартирный дом с игровой площадкой.

«Немного лучше дела обстоят на улице Зейской. Здесь котлован по всему периметру закрыт глухим металлическим забором, однако в ограждении есть брешь, через которую можно без труда проникнуть на участок. Таким образом, данный объект тоже представляет потенциальную опасность для жизни и здоровья людей», – считает координатор «Молодежки ОНФ» в Амурской области Александр Екжанов.

Фото: onf.ru