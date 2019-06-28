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сегодня, 13:05 0

В Белогорске пропал мужчина с разными глазами

В Белогорске пропал мужчина с разными глазами

В Белогорске пропал мужчина. Алексей Шапкин 1974 года рождения в конце апреля ушел из дома по улице Железнодорожной. До сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы Алексея Николаевича: рост 185-187 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, глаза разные (зеленый и карий). Имеется шрам на верхней губе, искривлена носовая перегородка, сообщает поисково-спасательный отряд «Амур».

Мужчина мог уйти из дома либо в толстовке с полосой на груди, либо в кожаной куртке, либо в олимпийке.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Алексея, просят позвонить по телефонам: 8-914-581-01-57, 8-909-819-34-75, 8-914-618-36-37 – волонтеры; 8 (4161) 2-07-53, 8 (4161) 2-41-19, 102 – полиция.

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#Белогорск #происшествия

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