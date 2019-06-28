Что читать, чтобы разбогатеть

Находить время на книги нужно всегда. И не только на романчики или фантастику! Вы ведь знали, что вид книги влияет на мировоззрение, духовный мир и самое главное – на реальную жизнь? Поэтому важно включать в свой список книги, вдохновляющие на саморазвитие. Какие читать, чтобы разбогатеть – сегодня в нашем материале. Впереди выходные дни, как раз будет, чем их занять.

«Самый богатый человек в Вавилоне», Джордж Клейсон

Негласный слоган этой книги – «…не плати портному и обувщику больше, чем можешь себе позволить из оставшегося. И не забудь оставить деньги на еду, милостыню и приношения богам». Такого правила придерживался ее главный герой – состоятельный житель древнего Вавилона. И это не единственный закон правильного обращения с деньгами. Их несколько. И все они описаны в виде притч, которые легко читаются и усваиваются.

На примере древнего города автор книги показывает, что деньги никогда не закончатся у тех, кто соблюдает законы, которые использовали богачи Вавилона еще 6 тысяч лет назад. Если им следовать, то можно научиться откладывать деньги, следить за расходами, заставлять золото умножаться, оберегать капитал, обеспечивать будущее, расширять возможности для заработка. Однозначно, эта книга будет полезной для тех, кто хочет вникнуть в суть финансовых проблем и понять, как приумножать финансы.

«Думай и богатей. Золотые правила успеха», Наполеон Хилл

Эта книга создавалась на протяжении 25 лет журналистом Наполеоном Хиллом. Немалый срок написания объясняется тем, что в задачу автора входило пообщаться с 500 миллионерами и вывести формулу успеха, которой могли бы воспользоваться обычные люди. На это его вдохновил мультимиллионер Эндрю Карнеги. В книге собраны жизненные принципы Томаса Эдисона, Генри Форда, Теодора Рузвельта, Джона Рокфеллера и т.д.

Хилл уверен, что если следовать «золотым правилам» этих людей, то можно воплотить свои мечты в реальность. И он не только описывает их успехи, но также уделяет внимание и причинам неудач, которые отделяют людей от достижения цели: привычка бросать дело на полпути, не составлять четкий план, не решаться заняться любимым делом.

«Путь к финансовой свободе», Бодо Шефер

Автор этой книги считает, что одна из распространенных проблем людей, мечтающих о хорошем доходе, но не имеющим его, в том, что они привыкли быть бедными. Им так проще и легче. Да и в принципе не все готовы постоянно учиться чему-то новому, становиться экспертом в своем деле или откладывать минимум 10 % от своего дохода (хотя с нынешними зарплатами выполнять последний пункт в России весьма проблематично).

Главный совет книги – замечать шансы и возможности не только в хорошие, но и в плохие времена – привел к тому, что после публикации, Шефер получил более 36 тысяч писем с поразительными историями успеха людей, которые придерживались его рекомендаций.

«Думай как миллионер. 17 уроков состоятельности для тех, кто готов разбогатеть», Харв Экер

Если «финансовая программа», которая заложена у вас в голове, не направлена на успех, то обрести финансовое благополучие не выйдет – так считает автор книги. Что это за программа – он изложил в своем произведении, которое громогласно отнес к выдающемуся.

Экер предупреждает, что путь к богатству лежит через упорство, смелость, знания и компетентность. А еще через немаленькие жертвы: необходимо тратить много времени на работу, быть готовым реже видеть близких и идти на риски. Если вы к этому готовы – читайте книгу.

«Rework: бизнес без предрассудков», Джейсон Фрайд

Основатель успешной иностранной компании Джейсон Фрайд делится в книге своим практическим опытом: как начать бизнес и стать в нем успешным. Он акцентирует внимание на том, что успешность любого бизнеса зависит от того, насколько вы готовы выходить за рамки поверхностного плана. А еще насколько готовы отказаться от стандартных подходов, которые, скорее, вас приведут к краху, чем к успеху.

Если что-то уже читали из этого списка, пишите в комментариях! А также пишите о книгах, которые, как вы считаете, тоже влияют на мировоззрение и финансовую составляющую. Делитесь своим мнением и опытом! А может, какая-то книга уже поменяла ваши взгляды и заработок? Ждем обратную связь!