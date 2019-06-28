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В Приамурье почти в 2 раза увеличат компенсацию родителям и опекунам детей-инвалидов

В Приамурье почти в 2 раза увеличат компенсацию родителям и опекунам детей-инвалидов
Фото: Амур.инфо

С 1 июля компенсационные выплаты семьям, воспитывающим детей-инвалидов, повысят. В Амурской области, с учетом районных коэффициентов, компенсация составит 12, 13 и 14 тысяч рублей. Увеличенные выплаты в июле получат 2 396 амурчан.

Право выплаты имеют неработающие родители, усыновители, опекуны и попечители детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы, сообщает ОПФР по Амурской области. Сейчас родители детей-инвалидов получают около 7 тысяч рублей. Таким образом, сумму пособия увеличат примерно в 2 раза.

«Может быть, некоторые семьи сравнят свою заработную плату с этой суммой и решат, что лучше быть с ребенком и осуществлять уход за ним, нежели работать. Ведь таким детям необходимо особое внимание», – отметила Наталья Кучеренко, начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий ОПФР по Амурской области.

Выплаты увеличат автоматически, писать заявления для этого не требуется. Однако те родители, которые сейчас работают, но собираются прекратить трудовую деятельность и получать компенсацию, после увольнения должны написать заявление в отделении Пенсионного фонда.

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#дети #здоровье #финансы

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