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В Амурской области местами слабые дожди: прогноз погоды на 29 июня

В Амурской области местами слабые дожди: прогноз погоды на 29 июня
Фото: Амур.инфо

29 июня ночью в Амурской области будет переменно облачно, местами пройдут кратковременные слабые дожди, в отдельных северных районах – грозы, местами туман. Восточный, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха составит плюс 9...14, местами – 3...8.

Днем облачно с прояснениями, местами ожидаются слабые дожди, в отдельных северных районах – грозы. Ветер – восточный, северо-восточный, его скорость 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 23...28, местами – 17...22.

В Благовещенске ночью облачно с прояснением, без осадков. Ветер с северо-востока подует со скоростью 2-7 метров в секунду. Уличные термометры покажут плюс 11...13. Днем будет облачно, без осадков. Ветер с востока разгонится до 5-10 метров в секунду. Температура составит плюс 21...23 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр.

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