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Первый самолет из Шанхая прилетел во Владивосток

Первый самолет из Шанхая прилетел во Владивосток
Фото: juneyao-airlines.ru

Открылось прямое сообщение между Шанхаем и Владивостоком. Первый самолет китайской авиакомпании аэропорт Приморья принял 28 июня, сообщается на официальном сайте воздушной гавани.

«В ночь с 27 на 28 июня авиакомпания Juneyao Airlines совершила первый рейс во Владивосток. Самолет нового авиаперевозчика приземлился в воздушной гавани Приморья в 04:30 (21:30 мск 27 июня). Первых пассажиров торжественно приветствовали традиционной водной аркой», – говорится в опубликованном сообщении.

Время в полете составляет 3,5 часа. Вылеты компания планирует выполнять полеты из Владивостока два раза в неделю по вторникам и пятницам. «Приход нового перевозчика даст возможность увеличить спрос на поездки в наш край со стороны туристов из Поднебесной», – цитирует пресс-служба директора по авиационной коммерции международного аэропорта Владивосток Александра Боброва.

Ранее в ходе VI Российско-китайского Экспо в Харбине представители департамента по туризму Приморского края сообщали о запуске более 20 новых рейсов между Владивостоком и городами Китая с конца июня.

Международный авиационный поток в Приморье в 2018 году превысил 1 миллион человек, прирост составил 47 %. Китайское направление пользуется популярностью и у жителей Приморского края. По данным пресс-службы аэропорта Владивостока, за пять месяцев 2019 года прирост на рейсах в Китай составил 21 %. В настоящее время Владивосток связан авиасообщением с восемью городами Поднебесной.

Авиакомпания Juneyao Airlines базируется в международных аэропортах Шанхая. Парк авиакомпании состоит из 72 воздушных судов. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 70 внутренних и международных направлений полетов, включая Россию, Японию, Корею, Таиланд и государства юго-востока Азии, сообщает ТАСС.

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#Дальний Восток #Китай #транспорт #туризм

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