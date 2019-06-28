Тысячи людей погибнут этим летом от аномально высоких температур

Мировые ученые сообщили о катастрофической жаре, которая накроет весь мир с конца июня. Специалисты прогнозируют тысячи человеческих смертей от высоких температур до конца лета 2019 года.

Причиной внезапной аномалии стали две области высокого давления рядом с Гренландией и над северо-центральной Европой.

Сейчас из пустынь Африки и Испании идет мощный поток горячих масс. Их мог бы остановить холодный циклон, но его доступ заблокирован как раз из-за областей с высоким давлением.

Самые высокие температуры ожидаются в западной и центральной частях Европы. В Испании и Франции на протяжении нескольких дней температура превысит 40 градусов Цельсия.

Из-за аномальной духоты во Франции перенесли экзамены в колледжах, а работодатели предложили начинать рабочий день на час раньше, чтобы избегать жары на улице.

В Германии подобной жары не было с июня 1881 года, когда в стране впервые стали вести метеозаписи.

Хуже всего дела обстоят в Индии. Меньше, чем за месяц, от аномальных температур уже погибло 36 человек, сообщает «Дни.ру».