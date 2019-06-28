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Хоть святых выноси: дальневосточник стрелял в храме

Хоть святых выноси: дальневосточник стрелял в храме
Фото: архив Амур.инфо

На Сахалине 35-летнего мужчину подозревают в вооруженном нападении на храмы. Происшествие случилось на Сахалине в Невельском районе.

Мужчина вошел в храм и выстрелил из пневматического пистолета в потолок, угрожая служительнице культового сооружения. Он требовал отдать ему иконы, крестики и другое церковное имущество. Однако женщина не растерялась и дала нападавшему отпор, после чего тот скрылся.

Буквально через полчаса сахалинец напал на продуктовый магазин, находившийся неподалеку. «Наставив на продавца оружие, он потребовал отдать все деньги из кассы. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший выполнил указание злоумышленника и отдал ему выручку в размере 9 тысяч 500 рублей. Взяв наличные, подозреваемый вышел на улицу и поймал такси, на котором сразу уехал в Южно-Сахалинск», – сообщает УМВД России по Сахалинской области.

На места происшествий прибыли следственного-оперативные группы. Эксперты провели осмотр и опросили потерпевших, после чего составили фоторобот подозреваемого. Ориентировка была разослана всем наружным службам.

Вскоре личность подозреваемого и его местонахождение установили. В результате операции, проведенной сотрудниками уголовного розыска, мужчина был задержан на квартире, в которой скрывался от правоохранителей.

Возбуждены два уголовных дела по частям 2 и 3 статьи 162 УК РФ «Разбой».

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#Дальний Восток #происшествия

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    Он наверное некрещеный был.

  • Пошлый ёж

    Пошлый ёж
    1 час назад

    он крестик потерял просто искал свой

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    наоборот,оберегов намоленых хотел взять на дело,не срослось и как итог - повязали

  • Пошлый ёж

    Пошлый ёж
    1 час назад

    попы не пострадали?

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