Амурчане рассказывают, что в Тамбовском районе отравились коровы

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступили сведения о происшествии в Тамбовском районе Приамурья. Амурчане рассказали, что там, предположительно, из-за действий местного сельскохозяйственного предприятия отравились коровы.

По информации одного из источников, это произошло из-за соседства пастбища и мест, где выращиваются сельхозкультуры. Посевы орошались неизвестным веществом с воздуха, и это повлияло на коров. Одна погибла.

«Ветстанция подтвердить не может [факт, что животное погибло от отравления], так как анализа от коровы не было, но при вскрытии обнаружили, что желудок весь в крови и прямая кишка в крови. Это первые признаки отравления токсичными веществами», – отмечает собеседник.

Умершее животное принадлежало жительнице села Косицино. Амурчанка рассказала, что из-за масштабных сельскохозяйственных работ коровам стало негде пастись: «Пасутся на каком-то клочке». «И когда пастух гонит коров, ему приходится гнать по посевам, потому что прогона нет. Там дорожку маленькую выделили, а стадо не вмещается. Посевы поливают химией, и коровы нахватались ее», – рассказывает женщина.

Амурчанка отмечает: каких-то животных откачали, а ее корова погибла. «Там все красное внутри, она все себе сожгла. Мы ее спасали-спасали – бесполезно. Капельницы делали и заливали ей… Все, нету коровы. Кто мне ее вернет?» – сетует жительница села.

Женщина говорит, что у нее остались две буренки. «Самая хорошая корова у меня отравилась. Она у меня в кредите, вот как сейчас мне быть?» – задается вопросом собеседница.

Жительница Косицина отметила, что все могло сложиться иначе, если бы об орошении посевов заранее предупредили пастуха, но тот не знал. Мужчине удалось снять происходящее на видео.

«Травил поле [самолет] и разворачивался над стадом. И раза два я видел, что, видать, не до конца закрывали – что они там рассеивали – и маленько этой пыли над стадом оседало. Ну и ветер был с краев поля, все разлеталось на пастбище», – рассказывает пастух.

«Коров [много] перетравилось. Двух зарезали, и несколько дома стоят», – отмечает мужчина.

На предприятии ИА «Амур.инфо» сообщили, что руководство 28 июня недоступно для комментариев. Начальник областного управления ветеринарии Сергей Самохвалов рассказал агентству, что в районную станцию по борьбе с болезнями животных действительно обращался по крайней мере один человек, который поведал об этой ситуации. «Нашими специалистами проводится обследование», – сказал Самохвалов.