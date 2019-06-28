30 июня программы «Альфа-канала» выйдут в эфир в последний раз

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«Альфа-канал» прекращает вещание. В последнее время телекомпания производила программы: «Альфа-новости», «Простые вопросы», «Неделя», «Сканер». Также в эфире «Альфа-канала» выходили программы Сергея Логвинова «Между нами» и «С любимыми не расставайтесь». Телекомпания работала 18 лет.

«Альфа-канал» начал вещание 12 февраля 2001 года. Ведущей первого выпуска была Эльвира Оверченко. В нем журналисты рассказывали о выборах, возвращении из Чечни милиционеров и ребенке, от которого отказались вич-инфицированные родители. В студии медикам передали немалую сумму, которую для мальчика пожертвовал неизвестный благотворитель.

Журналисты «Альфа-канала» не раз становились призерами и победителями профессиональных конкурсов.

Трижды программа «Альфа-новости» выходила в финал престижного всероссийского конкурса «Тэфи-регион». За программу «Простые вопросы» в 2011 году бронзового «Орфея» получил колумнист Александр Ярошенко. Престижной награды был удостоен и документальный фильм о жизни амурских эвенков «Окто» Нино Кохреидзе и Ильи Тяна. В 2013 году программа «Городские истории» Анны Пробенко и Ильи Тяна также победила в конкурсе «Тэфи-регион».

В официальном аккаунте телекомпании ситуацию прокоментировали так: «Сегодня в телеэфир выходит последний выпуск "Альфа-новостей". Не будет больше и программ "Простые вопросы", "Неделя". Мы работали для вас 18 лет. Сегодня мы прекращаем телевизионное вещание. Причины, думаем, понятны. Деньги на создание программ мы зарабатывали сами – за счёт телерекламы. Мы боролись до конца, каждый день вкладывали душу в каждую новость. Мы старались решить проблему и помочь каждому телезрителю, который обращался к нам за помощью.

Пока Россия переходит на "цифру", по всей стране одна за другой закрываются десятки частных, не зависимых от бюджета телекомпаний. В обязательной мультиплексной двадцатке для них нет места. Аналоговый эфир уходит. Остались телезадворки – двадцать пятые, шестые, седьмые кнопки по кабельным сетям, если повезет с ними договориться. И мы подумали: "Зачем искать будущее там, где его нет?"

Если честно, искать другое будущее мы стали давно. Если совсем честно, мы это будущее уже нашли. Предвидя все, мы активно развивали другие средства доставки наших новостей. Вы уже читаете, слушаете и смотрите нас на крупнейшем интернет-портале Приамурья "Амур.инфо" с ежедневной аудиторией в 90 000, а общее число подписчиков наших инстаграм-акаунтов @amur.info, @skaner28, @alphatvnews приблизилось к фантастической для региона цифре – 230 000!.В телевизионную эпоху о такой аудитории мы могли только мечтать!

Конечно, немного грустно расставаться с привычной приставкой «теле-», мы жили с этими буковками больше 18 лет… Грустно, как будто расстаешься с детством. Но, видно, пора – совершеннолетие! Нам есть сегодня куда стремиться, есть, что вам рассказывать и показывать. У нас есть огромное желание становиться объективнее, современнее, быстрее и вместе с вами делать нашу жизнь лучше! Команда "Альфа – Амур.инфо" продолжает работу».

На канале «ТНТ-Благовещенск» последняя программа «Альфа-новости» выйдет в эфир 28 июня в 18:10, 18:35, 20:15. «Простые вопросы» телезрители смогут посмотреть в 18:20, 18:40, 20:25, 20:40.

На «Альфа-канале» (кабельный) «Альфа-новости» покажут в 18:30 и в 21:30, «Простые вопросы» – в 18:40, 21:35, 21:55.