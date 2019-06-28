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30 июня программы «Альфа-канала» выйдут в эфир в последний раз

30 июня программы «Альфа-канала» выйдут в эфир в последний раз
Фото: Амур.инфо

«Альфа-канал» прекращает вещание. В последнее время телекомпания производила программы: «Альфа-новости», «Простые вопросы», «Неделя», «Сканер». Также в эфире «Альфа-канала» выходили программы Сергея Логвинова «Между нами» и «С любимыми не расставайтесь». Телекомпания работала 18 лет.

«Альфа-канал» начал вещание 12 февраля 2001 года. Ведущей первого выпуска была Эльвира Оверченко. В нем журналисты рассказывали о выборах, возвращении из Чечни милиционеров и ребенке, от которого отказались вич-инфицированные родители. В студии медикам передали немалую сумму, которую для мальчика пожертвовал неизвестный благотворитель.

Журналисты «Альфа-канала» не раз становились призерами и победителями профессиональных конкурсов.

Трижды программа «Альфа-новости» выходила в финал престижного всероссийского конкурса «Тэфи-регион». За программу «Простые вопросы» в 2011 году бронзового «Орфея» получил колумнист Александр Ярошенко. Престижной награды был удостоен и документальный фильм о жизни амурских эвенков «Окто» Нино Кохреидзе и Ильи Тяна. В 2013 году программа «Городские истории» Анны Пробенко и Ильи Тяна также победила в конкурсе «Тэфи-регион».

В официальном аккаунте телекомпании ситуацию прокоментировали так: «Сегодня в телеэфир выходит последний выпуск "Альфа-новостей". Не будет больше и программ "Простые вопросы", "Неделя". Мы работали для вас 18 лет. Сегодня мы прекращаем телевизионное вещание. Причины, думаем, понятны. Деньги на создание программ мы зарабатывали сами – за счёт телерекламы. Мы боролись до конца, каждый день вкладывали душу в каждую новость. Мы старались решить проблему и помочь каждому телезрителю, который обращался к нам за помощью.

Пока Россия переходит на "цифру", по всей стране одна за другой закрываются десятки частных, не зависимых от бюджета телекомпаний. В обязательной мультиплексной двадцатке для них нет места. Аналоговый эфир уходит. Остались телезадворки – двадцать пятые, шестые, седьмые кнопки по кабельным сетям, если повезет с ними договориться. И мы подумали: "Зачем искать будущее там, где его нет?"

Если честно, искать другое будущее мы стали давно. Если совсем честно, мы это будущее уже нашли. Предвидя все, мы активно развивали другие средства доставки наших новостей. Вы уже читаете, слушаете и смотрите нас на крупнейшем интернет-портале Приамурья "Амур.инфо" с ежедневной аудиторией в 90 000, а общее число подписчиков наших инстаграм-акаунтов @amur.info, @skaner28, @alphatvnews приблизилось к фантастической для региона цифре – 230 000!.В телевизионную эпоху о такой аудитории мы могли только мечтать!

Конечно, немного грустно расставаться с привычной приставкой «теле-», мы жили с этими буковками больше 18 лет… Грустно, как будто расстаешься с детством. Но, видно, пора – совершеннолетие! Нам есть сегодня куда стремиться, есть, что вам рассказывать и показывать. У нас есть огромное желание становиться объективнее, современнее, быстрее и вместе с вами делать нашу жизнь лучше! Команда "Альфа – Амур.инфо" продолжает работу».

На канале «ТНТ-Благовещенск» последняя программа «Альфа-новости» выйдет в эфир 28 июня в 18:10, 18:35, 20:15. «Простые вопросы» телезрители смогут посмотреть в 18:20, 18:40, 20:25, 20:40.

На «Альфа-канале» (кабельный) «Альфа-новости» покажут в 18:30 и в 21:30, «Простые вопросы» – в 18:40, 21:35, 21:55.

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Комментарии
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  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    2 часа назад

    не велика потеря

  • Блохер

    Блохер
    2 часа назад

    Хм, какая многоходовочка от сказочного: вроде как хорошее дело, на цифру переходим, но заодно и независимые телекомпании пускаем по бороде, закрываются, меньше проблем для власти в регионах. В двадцатке каналов место предусмотрели только для "Спаса", несомненно очень нужного для душеспасительного существования...

  • Страж_цитадели

    Страж_цитадели
    2 часа назад

    Жаль... У Альфа-канала не было той желтизны которая есть у амуринфо. альфа-новости, сканер, историю одного дома всегда смотрел с удовольствием. Спасибо ребята. Вы не зря работали эти 18 лет.

  • Max-1990

    Max-1990
    2 часа назад

    "Новости-Погода-Сканер". Такая ассоциация и такое воспоминание останется лично у меня о вашем телеканале. Спасибо.

  • Бутява Бутявишна Йовович-Шер

    Бутява Бутявишна Йовович-Шер
    2 часа назад

    Спасибо за работу... И очень жаль...

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Что-то как-то жалко...

    Не скажу, что особо охотился за ними во ТВ, но иногда было что посмотреть интересное.

    А что нам предложат теперь взамен?

  • Scoville

    Scoville
    2 часа назад

    OldlordЧто-то как-то жалко...

    Не скажу, что особо охотился за ними во ТВ, но иногда было что посмотреть интересное.

    А что нам предложат теперь взамен?


    Сказали же, Спас пялить будем.

  • Алекsей

    Алекsей
    2 часа назад

    Что вообще происходит?!!!

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Scoville

    Oldlord

    Что-то как-то жалко...

    Не скажу, что особо охотился за ними во ТВ, но иногда было что посмотреть интересное.

    А что нам предложат теперь взамен?



    Сказали же, Спас пялить будем.


    У меня этот канал заблокирован, слава господу технологическому процессу!



  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    2 часа назад

    Я в шоке, слезы на глазах...!

    Вот Ремейк (известной песни с Олимапиады-80):

    У экранов дрожит в руке пультик,

    Город в шоке с таких новостей,

    До свиданья, наш Альфа-канальчик,

    Возвращайся к нам с Цифрой скорей.

    Не грусти, улыбнись на прощание,

    Вспоминай ты про нас, вспоминай,

    Пожелай исполненья желаний,

    Новой встречи нам всем пожелай.

    Расстаются друзья,

    Остается в сердце нежность,

    Будем Альфу беречь,

    До свиданья, до новых встреч.

    Пожелаем друзья Вам успеха

    Новостей и программ без конца,

    ТВ-Альфы вечернее эхо

    Остается в душе и в сердцах.

    До свиданья, канал, до свидания,

    Наш любимый канал-друг, прощай,

    Пожелай исполненья желаний,

    Новой встречи нам всем пожелай.

    Расстаются друзья,

    Остается в сердце нежность,

    Будем Альфу беречь,

    До свиданья, до Цифры, до встреч.

  • Душелов

    Душелов
    2 часа назад

    Жаль...

  • Пошлый ёж

    Пошлый ёж
    2 часа назад

    будим Салавьева и Кеселева вкушать . альфа пирехадите в фармат ютупа. будим данатить

  • Брюинз

    Брюинз
    1 час назад

    ежедневно смотрели всей семьёй эти программы-очень и очень жаль

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    Это всё из за внешних врагов.Везде протянулась рука госдепа. Начиная от закрытия частных телекомпаний и заканчивая отсутствием лекарств в больницах.

  • aleun

    aleun
    1 час назад

    А в чем проблема врезать свои программы в цифру? Оборудование вполне подъемно по цене... Другой вопрос, что рекламодатель уже не торт, не очень охотно идет на ТВ, т.е. нет уже тех денег, что раньше собирали.

  • Nakamura

    Nakamura
    1 час назад

    А что происходит! Продолжаем вставать с колен, уверенно смотрим в будующее! Хотя если честно, все телеканалы в области лижут одно место властьимущим, смотреть нечего, вранье лицимерие и показуха.

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    1 час назад

    Очень жаль...и спасибо ВАМ

  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    Более 6 лет не смотрел.

  • Елена2

    Елена2
    1 час назад

    Очень жаль .... надеюсь амур инфо продолжит работу . Удачи вам !!!!

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Спасибо, что были с нами. Талантливые, красивые,

    молодые и азартные. Лучшие для нашего местного

    телевидения.

    Спасибо за АмурИнфо. Мы с вами, вы с нами и все мы вместе.

    Живем дальше.

  • Пошлый ёж

    Пошлый ёж
    1 час назад

    групавуха кароче

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    1 час назад

    Расстаёмся, но не прощаемся....

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    18 минут назад

    Пилите канальчик в Телеге и айда. Ютуб опять же. Инста, площадок сейчас уйма.

  • Монстриха

    Монстриха
    5 минут назад

    Тогда по зомби ящику вообще смотреть нечего будет.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 минута назад

    Монстриха

    Тогда по зомби ящику вообще смотреть нечего будет.



    Угу



    Останется только дачный ответ



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