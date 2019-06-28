У благовещенки с годовалым сыном сгорели все вещи и мебель

24 июня в Благовещенске горел деревянный двухквартирный дом № 206 по улице Горького. Пожар начался около 15:00. В это время в доме находились молодая мама с годовалым сыном и ее сестра.

«У нас на улице меняли проводку, электрики тянули новые кабели по столбам, а мы спали с ребенком и сестрой, они забежали в дом и говорят, что мы горим. Мы успели выбежать в чем были и захватить документы», – рассказала Анна Матяш.

По словам благовещенки, квартира соседей сгорела полностью. Жилье Анны выгорело частично – пострадали крыша потолок и стена. Все, что не сгорело, залили пожарные, от воды пострадала бытовая техника.

Вместе с Анной в доме живут двое ее сыновей, 7 лет и 1 год, сестра, брат и мама. С детскими вещами неравнодушные люди семье уже помогли. Сейчас благовещенцы нуждаются в мебели и в одежде 44-46, 46-48 размеров. Связаться с Анной Матяш и получить дополнительную информацию можно по телефону: 8 914-043-05-30.