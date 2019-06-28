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Девушка умерла на кладбище после укуса змеи

Девушка умерла на кладбище после укуса змеи
Фото: Alois Wonaschütz с сайта Pixabay

В Саратове от укуса змеи погибла 24-летняя девушка. Она находилась на кладбище вместе с родственниками, когда почувствовала укус змеи.

Через пять минут после этого она потеряла сознание. Родственники вызвали скорую помощь и повезли девушку навстречу медикам, однако спасти ее не удалось.

Врачи скорой помощи, приехав на место, констатировали смерть. Судебно-медицинское исследование подтвердило, что причиной был укус ядовитой змеи. По информации ИА «Свободные новости», ранее в областном министерстве здравоохранения предполагали, что женщина могла погибнуть от анафилактического шока.

В Саратовской области водятся три вида гадюк: обыкновенные, степные и гадюки Никольского. Хотя их яд представляет опасность для человека, но смертельные случаи очень редки, сообщает «Лента.ру».

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#животные #происшествия

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