Девушка умерла на кладбище после укуса змеи

В Саратове от укуса змеи погибла 24-летняя девушка. Она находилась на кладбище вместе с родственниками, когда почувствовала укус змеи.

Через пять минут после этого она потеряла сознание. Родственники вызвали скорую помощь и повезли девушку навстречу медикам, однако спасти ее не удалось.

Врачи скорой помощи, приехав на место, констатировали смерть. Судебно-медицинское исследование подтвердило, что причиной был укус ядовитой змеи. По информации ИА «Свободные новости», ранее в областном министерстве здравоохранения предполагали, что женщина могла погибнуть от анафилактического шока.

В Саратовской области водятся три вида гадюк: обыкновенные, степные и гадюки Никольского. Хотя их яд представляет опасность для человека, но смертельные случаи очень редки, сообщает «Лента.ру».